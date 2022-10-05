إصابة ماتيوس بيريرا لاعب الهلال قبل مباراة الاتفاق بالدوري السعودي
تعرض البرازيلي ماتيوس بيريرا للإصابة، خلال تدريبات نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، قبيل مواجهة الاتفاق في دوري روشن.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال بيانًا كشف فيه تعرض ماتيوس بيريرا لكدمة في الركبة خلال الحصة التدريبية.
ولم يكشف نادي الهلال المزيد من تفاصيل الإصابة ولا مدة غياب اللاعب أو عودته للملاعب.
واختتم فريق الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة نظيره الاتفاق، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.
وعمد الجهاز الفني في بداية المران لتطبيق عدد من التدريبات اللياقية، وشرح المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.
وتنوع برنامج سلمان الفرج ما بين الجري حول الملعب وأداء تدريبات في صالة الإعداد البدني.
الهلال يلعب أمام مضيفه الاتفاق غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة.
بينما يحل الاتفاق في المركز العاشر بـ5 نقاط.
وواصل ياسر الشهراني، وجوستافو كويلار، ولوسيانو فييتو، ومتعب المفرج، برامجهم العلاجية والتأهيلية.