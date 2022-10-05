إصابة ماتيوس بيريرا لاعب الهلال قبل مباراة الاتفاق بالدوري السعودي

تعرض البرازيلي ماتيوس بيريرا للإصابة، خلال تدريبات نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، قبيل مواجهة الاتفاق في دوري روشن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال بيانًا كشف فيه تعرض ماتيوس بيريرا لكدمة في الركبة خلال الحصة التدريبية.

ولم يكشف نادي الهلال المزيد من تفاصيل الإصابة ولا مدة غياب اللاعب أو عودته للملاعب.