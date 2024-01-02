فقدان 5 أشخاص بعد اصطدام طائرتين في مطار طوكيو

اندلعت النيران في طائرة على مدرج مطار "هانيدا" الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، بحسب لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية أن الطائرة التي اشتعلت على متنها أكثر من 300 راكب.

ووفق "إن إتش كيه"، فإنّ الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل.

وتمّ إجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة، فيما فقد 5 أشخاص على الأقل على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام.