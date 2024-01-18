عوائل سعودية تحتفل بانضمام بناتها إلى السلك العسكري (صور وفيديو)

شاركت عشرات العوائل السعودية، الأربعاء، باحتفال رسمي نظمته وزارة الداخلية بمناسبة تخريج 165 شابة من دورة عسكرية أهلتهنَّ للانخراط في العمل بقطاع السجون في المملكة.

وجلست عوائل المتدربات لمشاهدة عرض عسكري للخريجات، قبل أن تلتقي كل عائلة بابنتها للاحتفال بإنهائها للدورة بنجاح.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات" جانبًا من العرض والاحتفالات التي اعقبته، وظهر العديد من الآباء والأمهات محتفين بتخرج بناتهم.

كما خطف طفل بين الحضور، الأنظار، بعد أن انضم لوالدته فور انتهاء عرض التخرج العسكري، مقدمًا تهنئته لها.