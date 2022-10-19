صحف رياضية: "أنسو فاتي.. حان دورك".. "إنتر ميلان للبيع".. و"حرب الشخصيات في محاكمة نيمار"
شكل احتفال لاعبي ريال مدريد بفوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية، والحارس تيبو كورتوا بجائزة ليف ياشين، ومباراة الميرنغي أمام إلتشي في الدوري الإسباني، وقضية محاكمة البرازيلي نيمار في برشلونة بسبب صفقة انتقاله من سانتوس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.
كما اهتمت الصحف بتعادل أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو، وبحث برشلونة عن لاعب ارتكاز، وانتظار تألق أنسو فاتي، وعودة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وتقديم كريم بنزيما وتيبو كورتوا جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل حارس، وكتبت "هذا حقيقي"، و" ريال مدريد في حالة نعمة يواجه إلتشي متذيل الترتيب".
الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو 1-1 وإشبيلية وفالنسيا 1-1، وكتبت "نقطتان يطيران من واندا ميتروبوليتانو"، و"ياسين بونو بطل في نهاية لقاء مجنون".
سبورت
ركزت الصحيفة على برشلونة ونجمه الشاب أنسو فاتي، وكتبت "أنسو فاتي.. حان دورك".
الصحيفة اهتمت بمحاكمة النجم البرازيلي نيمار في برشلونة، وكتبت "حرب الشخصيات في محاكمة نيمار".
الصحيفة اهتمت بلقاء إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت "إلتشي يأمل في قطع احتفالات ريال مدريد".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن لاعب ارتكاز لتعويض بوسكيتس يشبه الهولندي المعتزل إدغار ديفيدز، وكتبت "البحث عن ديفيدز".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت "المتصدر يزور متذيل الترتيب في لقاء فخ".
كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو 1-1 في الدوري الإسباني.
آس
ركزت الصحيفة على تقديم كريم بنزيما الكرة الذهبية وتيبو كورتوا جائزة ليف ياشين لزملائهم في تدريبات ريال مدريد واللقاء أمام إلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت "كريم بنزيما وكورتوا يقدمان الكرة الذهبية وجائزة ليف ياشين أمام كل لاعبي ريال مدريد"، و"متصدر سعيد مقابل متذيل الترتيب الغاضب".
الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "خطوة أخرى إلى الوراء".
كما اهتمت الصحيفة بمحاكمة البرازيلي نيمار، وكتبت "نيمار اتبعت قلبي وذهبت لبرشلونة".
الصحيفة اهتمت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت "قطر تبدأ في الشعور بالضيق من مبابي".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على انطلاقة الموسم الجديد لدوري المحترفين في كرة السلة الأمريكي ومشاركة اللاعبين الفرنسيين، وكتبت "الشعلة الزرقاء".
كما اهتمت بالبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت "محنة تقبل صفعة نيمار".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على البرتغالي لياو وتطورات تجديد عقده مع ميلان، وكتبت "لياو رائحة التفاهم".
الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وسعيه لتعزيز صفوفه وعودة بول بوغبا للتدريبات، وكتبت "السيدة العجوز يغطي نفسه"، و"بوغبا هنا مجددا".
كما اهتمت بإنتر ميلان وسعي ملاكه لبيعه، وكتبت "إنتر ميلان معروض للبيع".