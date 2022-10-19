صحف رياضية: "أنسو فاتي.. حان دورك".. "إنتر ميلان للبيع".. و"حرب الشخصيات في محاكمة نيمار"

شكل احتفال لاعبي ريال مدريد بفوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية، والحارس تيبو كورتوا بجائزة ليف ياشين، ومباراة الميرنغي أمام إلتشي في الدوري الإسباني، وقضية محاكمة البرازيلي نيمار في برشلونة بسبب صفقة انتقاله من سانتوس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتعادل أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو، وبحث برشلونة عن لاعب ارتكاز، وانتظار تألق أنسو فاتي، وعودة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وتقديم كريم بنزيما وتيبو كورتوا جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل حارس، وكتبت "هذا حقيقي"، و" ريال مدريد في حالة نعمة يواجه إلتشي متذيل الترتيب".

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو 1-1 وإشبيلية وفالنسيا 1-1، وكتبت "نقطتان يطيران من واندا ميتروبوليتانو"، و"ياسين بونو بطل في نهاية لقاء مجنون".