"الكعبة كما لم ترها من قبل".. السعودية تكشف عن فيديو فريد للحرم المكي
كشفت السعودية، اليوم الخميس، عن مقطع فيديو جديد للكعبة المشرفة، تم فيه استخدام أحدث ما توصل إليه عالم التصوير والتقنية والمونتاج، ليظهر المكان المقدس بشكل فريد وغير مسبوق.
وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إن الفيديو يُعرض لأول مرة، وعنونته بعبارة "مشاهد تحبس الأنفاس.. #الكعبة_المشرفة كما لم ترها من قبل..".
وأوضحت الهيئة الحكومية، أن الفيديو عبارة عن فيلم سينمائي يسلط الضوء على التفرد والروحانية الفريدة للكعبة المشرفة ومعالمها المميزة والنادرة ودعم قيم السلام والتسامح والوحدة الدينية التي تجمع المسلمين من مختلف البلدان والثقافات في المسجد الحرام.
ويمتد الفيلم على مدى خمس دقائق ونصف، تظهر خلالها الكعبة المشرفة من جميع الزوايا بما في ذلك الحجر الأسود وباب الكعبة وأركانها ومقام النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
بينما ينشد في الخلفية، منشدون بشكل متناوب، قصيدة عنوانها "#أنا_الفريدة لا تضرب بيَ المثلا .." تصف الكعبة المشرفة وما تتفرد به عن باقي أماكن العبادة.
ويعرض الفيديو مشاهد قريبة ودقيقة جدًا للمكان المقدس، حيث يظهر الحجر الأسود عن قرب، ما يتيح للمشاهدين معرفة تفاصيل الكعبة المشرفة التي يصعب الوصول إليها في غالب أوقات العام بسبب الإقبال المستمر من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزوار.
ويشهد الحرم المكي هذه الأيام، ذروة ازدحام موسم العمرة الذي يصادف شهر رمضان المبارك كل عام، حيث تمتد جموع المصلين إلى الساحات والطرقات المحيطة بالحرم المكي في ساعات ما بعد الإفطار.