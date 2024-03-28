"الكعبة كما لم ترها من قبل".. السعودية تكشف عن فيديو فريد للحرم المكي

كشفت السعودية، اليوم الخميس، عن مقطع فيديو جديد للكعبة المشرفة، تم فيه استخدام أحدث ما توصل إليه عالم التصوير والتقنية والمونتاج، ليظهر المكان المقدس بشكل فريد وغير مسبوق.

وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إن الفيديو يُعرض لأول مرة، وعنونته بعبارة "مشاهد تحبس الأنفاس.. #الكعبة_المشرفة كما لم ترها من قبل..".

وأوضحت الهيئة الحكومية، أن الفيديو عبارة عن فيلم سينمائي يسلط الضوء على التفرد والروحانية الفريدة للكعبة المشرفة ومعالمها المميزة والنادرة ودعم قيم السلام والتسامح والوحدة الدينية التي تجمع المسلمين من مختلف البلدان والثقافات في المسجد الحرام.