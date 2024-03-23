غازي القصيبي.. السعودي في أبهى صوره

ولد القصيبي يوم 2 مارس/آذار عام 1940، في الأحساء، لأسرة سعودية عريقة تنحدر من حريملاء في الرياض، وقد استقر والده عبد الرحمن القصيبي في الأحساء بالمنطقة الشرقية لكونه تاجر لؤلؤ معروف يلقب بشيخ اللؤلؤ.

فقد والدته في عمر تسعة شهور، ليتربى يتيماً يرعاه والده وجدته لأمه، قبل أن تنتقل عائلته إلى البحرين، حيث بدأ مشوار الدراسة من بدايته حتى أنهى الثانوية في المنامة.

بدأ القصيبي بعدها مسيرة الدراسة الجامعية في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وعاد للسعودية بشكل مؤقت بعد التخرج، وقد عزم على مواصلة دراسته خارج المملكة وعدم الانخراط في التجارة مع والده وأخوته، ورفض أيضاً عرضاً وظيفياً مميزاً يكون بموجبه مديرا عاما للإدارة القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية آنذاك.

قضى القصيبي بدءاً من عام 1962، ثلاث سنوات في جامعة جنوب كاليفورنيا العريقة في لوس أنجلوس تتوّجت بحصوله على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، تميزت بأول تجربة إدارية له، حيث فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات جمعية الطلاب العرب في الجامعة، ليتضح لزملائه أنهم أمام إداري.

عاد القصيبي بعد الماجستير إلى السعودية عام 1964، وعمل أستاذا جامعياً في جامعة الملك سعود في الرياض، بجانب إعداد رسالة الدكتوراه لتقديمها في لندن.

وخلال تلك الفترة، اختارته السعودية عضواً في لجنة السلام السعودية – اليمنية، التي نصت عليها اتفاقية جدة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، ومع أوائل العام 1966 كانت مهمة اللجنة قد انتهت، ليعود المستشار القانوني السياسي إلى أروقة الجامعة.

وفي العام 1967 غادر نحو لندن، ليحضّر الدكتوراه هناك، وكتب رسالته حول حرب اليمن، ثم عاد إلى الرياض في 1971، ليبدأ مشواره العملي في مدرساً ومن ثم عميد كلية في جامعة الملك سعود.

كما بدأ نجمه يلمع في عالم الكتابة، فجانب التأليف في الشعر والرواية الذين يعدان من أبرز إنتاجاته، بدء كتابة المقالات في الصحف مع إعداد برنامج تلفزيوني أسبوعي يتابع المستجدات في العلاقات الدولية.