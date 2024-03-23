غازي القصيبي.. السعودي في أبهى صوره
يصادف غازي القصيبي، محبي الشعر والرواية والأدب في كثير من الدروب بصفته مؤلفاً بارزاً، وهو حاضر بالطبع في التاريخ الرسمي للسعودية وزيراً في عدة حقائب وسفيراً مخضرماً، بينما يعتبره الشباب ملهماً لهم في تحقيق الأحلام الكبيرة، وربما من الأفضل اختصار سيرة الرجل بأنه السعودي في أبهى صوره.
إنه نادل المطعم الذي يقدم لك وجبة طعام بابتسامة، دون أن تدري أنه وزير العمل، ومن يتلقى اتصالك ليسمع شكواك عن انقطاع الكهرباء في منزله دون أن تدري أنه وزير الكهرباء، وهو أيضاً من يقضي عمله الرسمي طوال النهار ليتفرغ ليلاً لإنجاز عشرات المؤلفات في الأدب والاقتصاد والإدارة.
وحتى بعد نحو 14 عاماً على رحيله، لا تغيب صوره ومقولاته وتحليلات رواياته وأشعاره وملاحظاته ونصائحه في الإدارة والعمل الحكومي والإنجاز والتطوير، عن يوميات السعوديين وعدد كبير من العرب.
فلا تزال رواية "شقة الحرية" في شهرتها كما لو صدرت عام 2024 لا في عام 1994، ولا تزال قصائده، بجاذبيتها الأولى، بينما يظل كتابه "حياة في الإدارة" مرجعاً للنجاح الشخصي والمهني لكل الحالمين.
ولد القصيبي يوم 2 مارس/آذار عام 1940، في الأحساء، لأسرة سعودية عريقة تنحدر من حريملاء في الرياض، وقد استقر والده عبد الرحمن القصيبي في الأحساء بالمنطقة الشرقية لكونه تاجر لؤلؤ معروف يلقب بشيخ اللؤلؤ.
فقد والدته في عمر تسعة شهور، ليتربى يتيماً يرعاه والده وجدته لأمه، قبل أن تنتقل عائلته إلى البحرين، حيث بدأ مشوار الدراسة من بدايته حتى أنهى الثانوية في المنامة.
بدأ القصيبي بعدها مسيرة الدراسة الجامعية في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وعاد للسعودية بشكل مؤقت بعد التخرج، وقد عزم على مواصلة دراسته خارج المملكة وعدم الانخراط في التجارة مع والده وأخوته، ورفض أيضاً عرضاً وظيفياً مميزاً يكون بموجبه مديرا عاما للإدارة القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية آنذاك.
قضى القصيبي بدءاً من عام 1962، ثلاث سنوات في جامعة جنوب كاليفورنيا العريقة في لوس أنجلوس تتوّجت بحصوله على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، تميزت بأول تجربة إدارية له، حيث فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات جمعية الطلاب العرب في الجامعة، ليتضح لزملائه أنهم أمام إداري.
عاد القصيبي بعد الماجستير إلى السعودية عام 1964، وعمل أستاذا جامعياً في جامعة الملك سعود في الرياض، بجانب إعداد رسالة الدكتوراه لتقديمها في لندن.
وخلال تلك الفترة، اختارته السعودية عضواً في لجنة السلام السعودية – اليمنية، التي نصت عليها اتفاقية جدة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، ومع أوائل العام 1966 كانت مهمة اللجنة قد انتهت، ليعود المستشار القانوني السياسي إلى أروقة الجامعة.
وفي العام 1967 غادر نحو لندن، ليحضّر الدكتوراه هناك، وكتب رسالته حول حرب اليمن، ثم عاد إلى الرياض في 1971، ليبدأ مشواره العملي في مدرساً ومن ثم عميد كلية في جامعة الملك سعود.
كما بدأ نجمه يلمع في عالم الكتابة، فجانب التأليف في الشعر والرواية الذين يعدان من أبرز إنتاجاته، بدء كتابة المقالات في الصحف مع إعداد برنامج تلفزيوني أسبوعي يتابع المستجدات في العلاقات الدولية.
وشارك القصيبي في تلك الفترة مع مجموعة لجان حكومية كانت بحاجة لمستشارين قانونيين ومفاوضين مؤهلين، من ضمنها لجان في وزارة الدفاع والطيران ولجان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وغيرها.
وبدأ القصيبي مرحلة جديدة وطويلة في حياته عام 1973، حيث انتقل من الحياة الأكاديمية إلى الخدمة العامة، واختار من بين عرضين وظيفيين قياديين، المؤسسة العامة للسكة الحديدية، بدلاً من مدير عام للجوازات والجنسية.
وصل القصيبي عام 1975 إلى مجلس الوزراء الذي صدرت تشكيلته عام 1975، إذ عُيّن وزيرا لوزارة الصناعة والكهرباء، وفي العام 1982، تم تعيينه وزيرا للصحة، وشهدت الوزارتين في عهده تطوراً لافتاً بمبادرات وجولات ميدانية مستمرة ومفاجئة من الوزير.
في العام 1984، أقيل القصيبي من وزارة الصحة، وصدر تعيينه سفيرا للملكة في دولة البحرين، وبقي في منصبه ذاك ثماني سنوات، حتى صدر قرار تعيينه سفيرا للمملكة في بريطانيا، وظل هناك طوال إحدى عشرة سنة.
عاد القصيبي من السلك الدبلوماسي نحو العمل الحكومي مجدداً، وتم تعيينه وزيرا للمياه ثم المياه والكهرباء بعد أن دمجتا في وزارة واحدة، ومن ثم وزارة العمل.
وكما يصعب اختصار سيرة القصيبي المهنية في الإدارة، وإنجازاته فيها، يصعب أيضاً اختصار سيرته الأدبية، فهو صاحب دواوين أشعار كثيرة، وروايات أكثر، ويصنف بين أشهر الأدباء في السعودية.
لكنة ثمة شبه إجماع بين من عرفوا القصيبي وقرأوا مؤلفاته، بأن روايتي "شقة الحرية" التي تحولت لمسلسل، و"العصفورية"، هما أهم وأفضل وأشهر ما كتب، في حين احتفظ ديوان "معركة بلا راية" بمرتبته المتقدمة بين دواوين الشعر الأخرى التي كتبها.
وفي المؤلفات الأخرى، يبقى "حياة في الإدارة" واحدا من الكتب التي حققت انتشارا كبيرا لايزال مستمراً في جذب مزيد من القراء والمقتبسين.