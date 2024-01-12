إكسسوارات توفر لمستخدميها "قوى خارقة"

أصبح تشغيل جهاز التلفزيون في غمضة عين، أو التزلج في المدينة أمراً ممكناً هذا الأسبوع في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية، بفضل إكسسوارات متصلة تمنح مستخدميها قوى خارقة.

وفي ما يلي قائمة غير حصرية بنماذج وإكسسوارات لفتت الانتباه هذا الأسبوع في المعرض السنوي للإلكترونيات في لاس فيغاس:

تحريك ذهني

"باستخدام هذه السماعات، يمكنكم التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بكم، وبالفأرة، ولوحة المفاتيح، وألعاب الفيديو، وما إلى ذلك".. هذا ما يعد به زافيير ألكسندر، مدير المنتجات في شركة "ناكي لوجيكس" Naqi Logix. ويقول: "حتى أننا تمكنا من قيادة طائرة من طراز 737 عبر جهاز لمحاكاة الطيران".

وقد طوّرت الشركة الكندية أجهزة استشعار تكتشف النبضات الكهربائية الصادرة من عضلات الوجه.

ويضيف ألكسندر: "حتى الآن يمكننا رصد رفع الحاجبين، ووميض العينين، وفتح الفم وإغلاقه. أحب ثني الفك، لأنها حركة دقيقة للغاية".

أراد مؤسس الشركة الناشئة في البداية مساعدة صديق مشلول ليتمكن من الاستمتاع بألعاب الفيديو مرة أخرى. وهو يبحث حالياً عن شركات مصنعة لخوذ الرأس تكون على استعداد لدمج هذه التقنية في منتجاتها.