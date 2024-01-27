في مشهد مروع.. انقلاب لعبة "نطيطة" بأطفال في الكويت (فيديو)

وتدحرجت "النطيطة" متجاوزة رصيفًا إلى شارع عام، حيث اضطرت مركبات على الطريق إلى التوقف.

وخرج طفل على الأقل من "النطيطة" لحظة انقلابها، لكن الطفل الآخر بقي عالقًا حتى توقفت "النطيطة" وخرج منها سالمًا، وقد بدا عليه الهلع، بينما كان يقطع الشارع.

وأثار المقطع المتداول، استنكارًا بين متابعين، نظرًا لافتقار مثل هذا النوع من الألعاب لشروط السلامة، بينما انتقد فريق عدم تحرك أي من قادة المركبات باتجاه الأطفال لمساعدتهم.

ومن غير المعروف إن كانت اللعبة تابعة لمنزل خاص وتجاوزت السور إلى الطريق العام، حيث كانت تتدحرج بقرب سور أحد المنازل، أم أنها تابعة لجهة عامة.