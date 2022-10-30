كلوب يأسف لعجز ليفربول عن التحكم بالمباريات بعد الخسارة أمام ليدز يونايتد

تعجب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من عجز فريقه عن التحكم بالمباريات هذا الموسم بعد أن استقبل هدفا متأخرا من المتعثر ليدز يونايتد ليخسر 2-1 في آنفيلد، يوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم سيطرة أصحاب الضيافة.

واستقبل ليفربول هدفا مبكرا ثم تعافى ليتعادل عبر محمد صلاح، واستحوذ بنسبة 70% تقريبا وسدد عشر مرات على المرمى لكنه وقف مكتوف الأيدي أمام انتهاء سلسلة من 29 مباراة دون خسارة على أرضه.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها انتكاسة بالتأكيد، أعتقد أن بدايتنا كانت جيدة حقا ثم استقبلنا هدفا سريعا".

وأضاف المدرب الألماني: "أدركنا التعادل لكن لسبب ما لم يعطنا الهدف الأمان، عانينا للتحكم في المباراة وأهدرنا الكثير من الكرات".

"اللاعبون منهكون، استحوذنا بشكل جيد وحصلنا على فرص خطيرة لكن في النهاية إذا كان التعادل 1-1 والدفاع بهذا الشكل في الهدف الثاني تترك كل الأمور مفتوحة".