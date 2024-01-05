مصطفى قمر: أغنية "طال الليل" مستوحاة من لحن تركي

كشف الفنان المصري مصطفى قمر عن تفاصيل تتعلق بأشهر أغانيه، التي كانت ضمن حفله، الذي أحياه في المملكة العربية السعودية مؤخرا، بمشاركة نجوم برزوا في تسعينيات القرن الماضي.

وقال إنه استلهم أغنيته "طال الليل" من أغنية تركية كان قد سمعها في إحدى المرات وأعجبته، فقرر استثمارها والتعديل عليها، وإطلاق "طال الليل" والتي أصبحت واحدة من أشهر أغانيه.

ووفق وسائل إعلام محلية، اعتبر "قمر" أن أغنية "سكة العاشقين" كانت نقطة تحول في مسيرته الفنية، بينما أعادت أغنيته "سلمولي عليه" الجمهور لزمن عبدالحليم حافظ.