مي سليم تروي موقفًا مرعبًا مع الجن في "المداح 4"

روت الفنانة الأردنية -المصرية مي سليم موقفا مرعبا مع الجن والعفاريت حدث معها في الواقع، ضمن كواليس تصوير مسلسل " المداح"، الجزء الرابع.

وقالت في لقاء مع برنامج "نجوم رمضان أقرب لك" الذي تقدمه الإعلامية إنجي على راديو "نجوم إف إم" إنها كانت تتوجس مما يقال عن أجواء الجن والعفاريت المحيطة بالعمل، فقيل لها لا تهتمي.. وما يحدث أشياء بسيطة.

وأشارت إلى أنه حدث بالفعل أن اشتعل "الجاكيت" الذي كان يحمله مساعد لها فجأة ومن دون مبرر، حين كانت تستعد لتقديم مشهد مع الفنان فتحي عبد الوهاب.

وفي موقف آخر، كان الكوافير يصفف لها شعرها استعدادًا لمشهد آخر، فإذا بمجفف الشعر "السيشوار" ينفجر فجأة دون سبب واضح.

وقالت إنها حكت ما حدث لمخرج العمل أحمد سمير فرج، لكن لم يقدم لها أي تفسير. وأوضحت مي سليم أنها اعتادت أن تقرأ القرآن والأدعية قبل التصوير وأن تضع تسجيلات القرآن بالقرب منها طوال عملها في المسلسل.

ومسلسل " المداح" بطولة النجم حمادة هلال ويتناول قصة شاب على خلق وملتزم دينيًّا يواجه الجن والعفاريت.