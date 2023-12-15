بعد دخوله صفوف المدارس.. هل يزيد "ChatGPT" الغش بين الطلبة؟

في الأشهر القليلة الأولى بعد إصدار "ChatGPT"، تصاعدت المخاوف بشأن الغش. وكانت المدارس من بين المؤسسات الأولى التي منعت الطلبة والمعلمين من استخدام "ChatGPT"، إذ قال بعض المعلمين إنهم طلبوا مرة أخرى من طلبتهم إعادة كتابة المقالات داخل الفصل الدراسي لأول مرة منذ سنوات، بينما طلب آخرون مقالات أكثر تخصيصًا، بعدما لاحظوا أن مجموعة من الطلبة تحاول تمرير الكتابة التي تنتجها الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على أنها عمل خاص بهم.

وأوضح المعلمون أن علامات استخدام "ChatGPT" تكون واضحة دائمًا تقريبًا، فعادة يقوم الطالب بتسليم عمل بجودة معينة على مدار العام، ثم ترتفع جودة هذه المهام فجأة من العدم.

في المقابل، تقوم المزيد من المدارس بتشجيع الطلبة وحتى تعليمهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه، من خلال تقديم التدريب وورش العمل ودورات عبر الإنترنت.

وتشير هذه المدارس إلى أنه على الرغم من أن المخاوف بشأن الغش لا تزال موجودة، إلا أنه يعتقد أن الطلبة الذين يرغبون في السرقة الأدبية لا يزال بإمكانهم البحث عن طرق أخرى مثل الإنترنت، وويكيبيديا، أو البحث على غوغل. لذلك ترى بعض المؤسسات التعليمية أنه مع استمرار انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي تجاهله أو الحد من استخدامه إلى الإضرار بالطلبة عند دخولهم سوق العمل، لأنه سيحدث تحولاً كبيرًا في كل الصناعات.