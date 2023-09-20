جود عزيز تكشف عن معاناتها من مرض القلب

وأكدت أنها مرت بأوقات صعبة للغاية حتى أنها كانت ممنوعة من ممارسة أبسط سلوكيات الحياة، معلقة على تلك المرحلة بالقول: "أنا عايشة بس ميتة".

وأضافت الفنانة السعودية أن أسوأ الأوقات التي مرت عليها كانت قبل 5 سنوات، منها "أربعون يومًا كانت هي الأصعب في حياتها على الإطلاق، ومُنِعت بعدَها من التفاعل مع أي شيء بالمطلق".

وأعلنت خلال حديثها أن "قلبها أخذ يعود إلى حجمه الطبيعي، لكنه يحتاج إلى الوقت"، مبينة في معرض الفيديو: "آخر مرة شيكت (فحصت) قبل 3 سنوات، وقال الدكتور حجم القلب ،يارب لك الحمد، صار أصغر شوي، بس انتبهي قدر ما تقدرين عشان ما ترجعين لهذه الحالة".