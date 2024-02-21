غادة عادل تقع ضحية مقلب رامز جلال في رمضان ‎ 2024

وقعت الفنانة المصرية غادة عادل ضحية لمواطنها الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب الذي يقدمه كل عام في شهر رمضان.

وكشفت غادة عادل عن مشاركتها بطريقة غير مباشرة خلال لقاء تلفزيوني، إذ تحدثت عن ذكرياتها مع مقلب سابق عاشته في برنامج رامز جلال، مشيرة إلى أنه كان من أصعب اللحظات التي مرت عليها.

وبسؤالها إن كانت ستظهر هذا العام ضمن ضحاياه، رفضت الإجابة، موضحة: "مش هقدر أقول لكن هتكون مفاجأة".

ويتكتم الفنان رامز جلال على تفاصيل البرنامج حتى الآن، إذ ما زال في خضم تصوير حلقاته، ومن المقرر أن يكشف عن البرومو الدعائي قبل 24 ساعة من بداية رمضان.

وتخوض الفنانة غادة عادل الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، ويشاركها بطولته الفنانة جميلة عوض وفدوى عابد، وغيرهم، إذ كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات التشويقية الخاصة بالعمل.