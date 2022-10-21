جاويش أوغلو: التنمر ضد السعودية ليس أمرا صائبا

وصف وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، موقف الولايات المتحدة من قرارات أوبك+ بـ"التنمر"، قائلاً إن بلاده "ترى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس أمراً صائباً".

وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء: "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة".

وكانت منظمة أوبك+" اتخذت، خلال اجتماعها الأخير، قراراً بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان حينئذ، أن القرار "اقتصادي بحت"، رافضة أية "إملاءات".

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، قبل أيام، إن مجموعة "أوبك+" المنتجة للنفط "تحركت لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة في وقت لاحق ووقف موجة من التقلبات".

فيما اعتبرت واشنطن أنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، بعد قرار أوبك.