جو كوي ينتقد تايلور سويفت لانزعاجها من نكتته

حضرت نجمة هوليوود والمغنية الشعبية تايلور سويفت حفل توزيع جوائز الـ"غولدن غلوب" بزي أخضر جذاب، لفتت فيه الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز المرموق بنسخته الواحدة والثمانين.

وبغض النظر عن فشلها للمرة الخامسة في الحصول على الجائزة التي رُشِّحت لها هذا العام في فئة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر عن فيلمها The Ears Tour، فإن ما تصدر عناوين الأخبار هو رد فعل المغنية على نكتة مقدِّم الحفل والكوميديان "جو كوي" حول ظهورها في دوري كرة القدم الأمريكية.

خلال الحفل قال كوي: "الفرق الكبير بين غولدن غلوب واتحاد كرة القدم الأميركي؟ أنه في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، لدينا عدد أقل من لقطات الكاميرا لتايلور سويفت"، في تلميح له عن علاقتها مع لاعب كانساس سيتي تشيفز "ترافيس كيلسي" الذي تشجعه في كثير من الأحيان وتدعمه من المدرجات.

ورغم ضحك الحضور على المزحة، إلا أن تايلور أبدت استياءها بنظرة حادة، واكتفت بأخذ رشفة من كأسها دون أي تعابير إضافية، لكن هذه القصة أعادت إلى الأذهان حادثة توزيع جوائز الأوسكار في الدورة 94 عام 2022، حين لَكَمَ ويل سميث زميله كريس روك بسبب دعابة.