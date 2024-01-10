جو كوي ينتقد تايلور سويفت لانزعاجها من نكتته
حضرت نجمة هوليوود والمغنية الشعبية تايلور سويفت حفل توزيع جوائز الـ"غولدن غلوب" بزي أخضر جذاب، لفتت فيه الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز المرموق بنسخته الواحدة والثمانين.
وبغض النظر عن فشلها للمرة الخامسة في الحصول على الجائزة التي رُشِّحت لها هذا العام في فئة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر عن فيلمها The Ears Tour، فإن ما تصدر عناوين الأخبار هو رد فعل المغنية على نكتة مقدِّم الحفل والكوميديان "جو كوي" حول ظهورها في دوري كرة القدم الأمريكية.
خلال الحفل قال كوي: "الفرق الكبير بين غولدن غلوب واتحاد كرة القدم الأميركي؟ أنه في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، لدينا عدد أقل من لقطات الكاميرا لتايلور سويفت"، في تلميح له عن علاقتها مع لاعب كانساس سيتي تشيفز "ترافيس كيلسي" الذي تشجعه في كثير من الأحيان وتدعمه من المدرجات.
ورغم ضحك الحضور على المزحة، إلا أن تايلور أبدت استياءها بنظرة حادة، واكتفت بأخذ رشفة من كأسها دون أي تعابير إضافية، لكن هذه القصة أعادت إلى الأذهان حادثة توزيع جوائز الأوسكار في الدورة 94 عام 2022، حين لَكَمَ ويل سميث زميله كريس روك بسبب دعابة.
وعلى غرار سميث، أثارت النكتة ورد فعل سويفت، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد الحفل، دافع كوي عبر حسابه في "إكس" عن مزحته، لافتاً كيف "أن تايلور لا تستطيع قبول نكتة ودية، رغم أنها ممثلة كوميدية". وأضاف أنه كان يقوم بواجبه ولم يكن منفعلاً.
وعلى موقع GAM3 قلَّل الممثل الكوميدي من أهمية ردود الفعل، التي انتشرت حول النكتة التي أطلقها، قائلاً: "كانت مهمة صعبة بالنسبة لي، لن أكذب. وإن تقديم هذه الحفلة ضمن الوقت الذي كان علينا الاستعداد له كان بمثابة دورة تدريبية مكثفة".
وأضاف أن تايلور كانت سطحية بعض الشيء، متابعا: "ما قلته كان مزحة تتعلق باتحاد كرة القدم الأمريكي. لكن على ما يبدو أنها لم تعرف ما عنيته. كنت أحاول أن أسخر من اتحاد كرة القدم الأمريكي وتركيزه الخاطئ، وكيف أن فريق غولدن غلوب لم يكن مضطراً إلى القيام بذلك. ولذلك كان الأمر بمثابة ضربة قوية تجاه اتحاد كرة القدم الأمريكي لكن كلامي لم يُفهم بهذه الطريقة".