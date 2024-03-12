"دكتور غوغل" هل يمكن أن نثق باستشارته؟

توصلت دراسة حديثة إلى أنه من الممكن بالفعل الوثوق بـ"دكتور غوغل". ففيما يتعلق بمرض سرطان المبيض، اكتشف الباحثون أن النساء يبحثن عن أعراض المرض عبر الإنترنت، مثل فقدان الوزن والانتفاخ، لمدة تصل إلى عام قبل التوجه إلى الطبيب.

وأكد علماء من كلية "إمبريال لندن" أنّ هذه الدراسة تظهر إمكانية كبيرة للكشف المبكر عن الأمراض، استنادًا إلى تحليل تاريخ البحث على غوغل لأكثر من 200 امرأة.

وتؤيد دراسات أخرى فائدة استخدام "دكتور غوغل". حيث أوضحت دراسة لكلية الطب بجامعة هارفارد في عام 2021 أن التحقق من الأعراض عبر الإنترنت قد يؤدي إلى تشخيص صحيح، على عكس الاعتقاد السائد.

وبالرغم من ذلك، يجب أن نكون حذرين، حيث يشير الخبراء إلى أن البحث عبر الإنترنت قد يؤدي إلى زيادة القلق بدلاً من تقديم الإجابات، ولا يجب أن يُعتبر بديلاً للطبيب الحقيقي.

وذكر ثورون جوفيند، الرئيس السابق للجمعية الصيدلانية الملكية في إنجلترا لـMailOnline: "أدرك أنه نظرًا لوجود وقت مطلوب للوصول إلى متخصصي الرعاية الصحية، فقد يفضل الناس الاتصال بالإنترنت وتجربة Dr Google".

وقال أيضا: "لا يعد Dr Google بديلاً عن أخصائي الرعاية الصحية الذي يمكنه النظر في الأفراد الذين أمامهم والتفكير في هويتهم ومخاطر العلاج وفوائده وتقديم نصائح أكثر تفصيلاً".

وينبغي على الأشخاص استشارة الطبيب لتحديد الأسباب الحقيقية للأعراض والحصول على العلاج المناسب. ويمكن للصيدليات أيضًا تقديم المشورة والمعلومات حول الأدوية والعلاجات المتاحة.