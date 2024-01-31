أول توأم يفوز بجائزة بطولة البلوت في السعودية (فيديو)

خطف التوأم السعودي، حمد وظافر القحطاني، جائزة المركز الأول في بطولة "لعبة البلوت"، التي شهدت منافسات كبيرة على مدى شهرين بين عشاق اللعبة الشعبية الأكثر في المملكة.

ولدى التوأم القحطاني خبرة وتفاهم كبيران في لعبة البلوت التي مارساها على مدى 15 عاماً، قبل أن يحصلا على 50 ألف ريال، جائزة المركز الأول في البطولة التي تنظم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وهذه أول مرة يفوز فيها توأم بالبطولة منذ تنظيمها أول مرة عام 2018.