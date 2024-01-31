أول توأم يفوز بجائزة بطولة البلوت في السعودية (فيديو)
خطف التوأم السعودي، حمد وظافر القحطاني، جائزة المركز الأول في بطولة "لعبة البلوت"، التي شهدت منافسات كبيرة على مدى شهرين بين عشاق اللعبة الشعبية الأكثر في المملكة.
ولدى التوأم القحطاني خبرة وتفاهم كبيران في لعبة البلوت التي مارساها على مدى 15 عاماً، قبل أن يحصلا على 50 ألف ريال، جائزة المركز الأول في البطولة التي تنظم ضمن فعاليات موسم الرياض.
وهذه أول مرة يفوز فيها توأم بالبطولة منذ تنظيمها أول مرة عام 2018.
ويقول الشابان السعوديان في حديثهما لوسائل الإعلام المحلية التي احتفت بفوزهما، إنهما واجها منافسة قوية قبل أن يتأهلا للمباراة النهائية، ويفوزا على فريق عبد العزيز الحربي وفهد العتيبي في ختام البطولة، أمس الثلاثاء، بمنطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي ضمن موسم الرياض.
وشارك في البطولة 512 لاعباً يمثلون 32 فريقاً، ضمّ كل فريق 16 لاعبًا، قُسموا إلى 4 مجموعات، وخصصت جائزة مقدارها 10 آلاف ريال للفائزين في الأسابيع الثمانية الأولى.
ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على 4 لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج 4 لاعبين أيضًا.
ونَظم اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية السعودي، النسخة الأولى من البطولة، في أبريل/ نيسان 2018، بمشاركة كبيرة تصدرها نجوم الرياضة وكرة القدم، وعدد من الفنانين ونجوم المجتمع.