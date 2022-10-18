فلورنتينو بيريز: مانشستر سيتي يستحق جائزة أفضل ناد في العالم

يرى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بطل أوروبا، أن مانشستر سيتي استحق الفوز بجائزة أفضل ناد التي منحتها مجلة "فرانس فوتبول" للمرة الثانية في تاريخها، خلال النسخة 66 من الجائزة، الليلة الماضية، في باريس.

وفاز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد التفوق على السنغالي ساديو ماني، والبلجيكي كيفن دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونال بنزيما الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب فرنسي يتوج باللقب منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998.

واستلم بنزيما الجائزة من مواطنه زيدان لاعب ريال مدريد السابق، وأصبح خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد رايموند كوبا، وميشيل بلاتيني، وجان-بيير بابان، وزين الدين زيدان.

وساهم اللاعب البالغ عمره 34 عاما، والذي عاد إلى تشكيلة فرنسا بعد غياب ستة أعوام بسبب فضيحة ابتزاز، في فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وفاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل ناد، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيما، جائزة أفضل حارس بالعالم، حيث ساهم بشكل مؤثر في حصد لقب دوري الأبطال، حيث أنقذ العديد من الفرص الخطيرة خلال الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي.

وعلق بيريز على فوز مانشستر سيتي بالجائزة، قائلا لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية: "إذا فكرت في الأمر فيجب أن تهنئهم، لديهم رئيس رائع ومدرب رائع والعديد من اللاعبين الجيدين، صحيح أنهم نادٍ رائع. أعرف الكثير من الناس هناك، وأعتقد أنه يستحق هذه الجائزة أيضا".