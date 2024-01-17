"الصحة السعودية" تكشف تفاصيل قرار زي الممارسين الصحيين
قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إن قرارها بتنظيم زي الممارسين الصحيين بات سارياً منذ تاريخ نشره قبل يومين، ويتضمن مخالفة من لا يلتزم ببنوده من منتسبيها ومن الطلاب المتدربين والممارسين الصحيين في جهات أخرى.
وأوضح مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة، عبد المحسن العتيبي، أن ضوابط ملابس الممارسين الصحيين هي امتداد للائحة الذوق العام السرية في المملكة منذ سنوات، وسيتم في الفترة المقبلة قياس مدى الالتزام بها.
وأضاف العتيبي، في توضيحات عبر قناة "الإخبارية" الرسمية، أن الضوابط الجديدة تمنع الممارسين الصحيين من ارتداء ملابس العمل خارج أماكن العمل، بما في ذلك التوقف عند مقهى أو محل بقالة، مبيناً أن لتلك المخالفة أبعادا مثل انتقال العدوى عبر ملابس الممارس.
وأشار العتيبي إلى أن فرقا متخصصة من الوزارة ستقيس مدى التزام الممارسين الصحيين بضوابط الزي الرسمي داخل المؤسسة الصحية. وعملية ضبط المخالفين خارج المؤسسة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات البلدية أو التجارة أو الداخلية.
وبيّن أن أية دورية أمنية تشاهد الممارس الصحي مخالفاً لضوابط الزي، ستخالفه بعد التنسيق مع وزارة الصحة، والذي يجري العمل على استكماله حالياً.
وقال العتيبي إن نظام مزاولة المهنة يمنع ارتداء الزي الصحي لغرض تجاري تسويقي، وأن الظهور بالزي الصحي في مواقع التواصل يحكمه الهدف من الظهور بذلك الزي، والذي تحدده الجهات المختصة إن كانت له قيمة مضافة.
ضوابط زي الممارسين الصحيين
تنص ضوابط زي الممارسين الصحيين على عشرة بنود تشكل ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للجنسين، وبينها منع ارتداء الزي الخاص بالممارس الصحي خارج مكان العمل، وعدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها.
كما ينص التعميم على "منع الملابس النسائية الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم".
وشمل التعميم أيضاً "أن يكون الموظف والموظفة حسن الهندام ولائق المظهر، والاهتمام بالذوق العام، ومنع ارتداء ثياب النوم أو الشورت للرجال، ومنع ارتداء السلاسل أو الشعارات، ومنع قصات الشعر الغريبة".
كما تضمن التعميم "منع الملابس غير اللائقة ذات الدلالات أو الرسومات المسيئة، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
ونصت بنود أخرى على "الالتزام بغطاء الرأس للسيدات على أن يكون غير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل، وأن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف للسيدات، وأن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلا إلى الركبة".
وينص أيضاً على أنه "يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي"، في إشارة لوجود كادر إداري وآخر وظيفي، ولكل منهما ضوابط للزي.
كما تتيح لائحة "الذوق العام" لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. فيما تتراوح قيمة مخالفات اللائحة بين 50 ريالاً وثلاثة آلاف ریال.