"الصحة السعودية" تكشف تفاصيل قرار زي الممارسين الصحيين

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إن قرارها بتنظيم زي الممارسين الصحيين بات سارياً منذ تاريخ نشره قبل يومين، ويتضمن مخالفة من لا يلتزم ببنوده من منتسبيها ومن الطلاب المتدربين والممارسين الصحيين في جهات أخرى.

وأوضح مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة، عبد المحسن العتيبي، أن ضوابط ملابس الممارسين الصحيين هي امتداد للائحة الذوق العام السرية في المملكة منذ سنوات، وسيتم في الفترة المقبلة قياس مدى الالتزام بها.

وأضاف العتيبي، في توضيحات عبر قناة "الإخبارية" الرسمية، أن الضوابط الجديدة تمنع الممارسين الصحيين من ارتداء ملابس العمل خارج أماكن العمل، بما في ذلك التوقف عند مقهى أو محل بقالة، مبيناً أن لتلك المخالفة أبعادا مثل انتقال العدوى عبر ملابس الممارس.

وأشار العتيبي إلى أن فرقا متخصصة من الوزارة ستقيس مدى التزام الممارسين الصحيين بضوابط الزي الرسمي داخل المؤسسة الصحية. وعملية ضبط المخالفين خارج المؤسسة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات البلدية أو التجارة أو الداخلية.

وبيّن أن أية دورية أمنية تشاهد الممارس الصحي مخالفاً لضوابط الزي، ستخالفه بعد التنسيق مع وزارة الصحة، والذي يجري العمل على استكماله حالياً.

وقال العتيبي إن نظام مزاولة المهنة يمنع ارتداء الزي الصحي لغرض تجاري تسويقي، وأن الظهور بالزي الصحي في مواقع التواصل يحكمه الهدف من الظهور بذلك الزي، والذي تحدده الجهات المختصة إن كانت له قيمة مضافة.