مدينة حماة.. "أنى مشيت فجنة وخمائل" (صور)

لكن ما ميز حماه طيلة تاريخها أنها "أم الفقراء" وذلك لكثرة خيراتها من القمح والشعير والذرة والحمص والعدس والعنب والبطيخ والألبان والسمن، إذ إن ابتعادها عن الطرق التجارية الكبيرة، بحرية كانت أم برية، جعل أهلها يهتمون بالزراعة وتربية الماشية، ومن علاماتها الفارقة على صعيد المأكولات "اللَّبَن الحموي" المصنوع من حليب الغنم، وحلاوة الجبن الشهيرة، و"عشّ البلبل" وهي رقائق عجين معمولة على شكل عش وبداخله اللحم مع الصنوبر.

ولعل أشهر معالمها الأثرية الماثلة حتى الآن هي نواعيرها وبقي منها شرق المدينة أربعة، اثنتان تسميان العثمانيات، واثنتان ـوهما الأكبرـ تسميان البشريات وتسقيان البساتين، وعند جسر السرايا ثمة أربع نواعير قبيل دار الحكومة تُسمى الجسرية، وبعدها ناعورة المأْمورية، ووراؤها اثنتان صغيرتان، إحداهما المؤيدية والثانية العثمانية، ثم عند جسر بيت الشيخ ثلاث نواعير، أكبرهن تُسمى الجعبرية، وأمامها ناعورة الصهيونية، وناعورة صغيرة تُسمى الكيلانية.

وفي غربي محلة باب الجسر ثلاث نواعير، أكبرهن ناعورة الخضر، وفي جانبها ناعورة الدوالك، وتقابلهن ناعورة الدهشة، وفي باب النهر ناعورة كبيرة تُسمى المحمدية، وخلفها ناعورة المقصف، ثم العونية، فناعورة البركة، وإلى جوارها نواعير كثيرة تسقي البساتين الكثيرة.

وهناك أيضاً مجموعة من الرحى لطحن الحبوب بواسطة قوة دفع مياه نهر العاصي، وبقي منها في داخل حماة الغزالة والمسرودة والحلوانية والقاسمية والحجرين والعونية. وهناك اثنتان بخاريتان لكنهما متوقفتان عن العمل حالياً.

أما ما يتعلق بالآثار الدينية التي تشتهر بها حماه، فأشهرها الجامع الكبير الذي يعود لزمن أبي عبيدة رضي الله عنه، وجامع الحيات في باب الجسر الذي كان يُسمى جامع الدهيشة، وجامع السلطان الواقع في حي الدباغة، وبناه السلطان بدر الدين حسن شقيق أبي الفداء على هيئة جامع الدهيشة، وجامع الحسنين، وجامع السلطان، وجامع أبي الفداء وجامع العزي المهجور اليوم.