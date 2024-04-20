المكسيك.. جريمة تقود إلى أدلة مروعة على "قاتل متسلسل"
تشتبه الشرطة المكسيكية برجل كونه قاتلاً متسلسلاً بعد العثور على عظام، ومنشار، ودماء، وبطاقات هوية لنساء مفقودات في غرفة استأجرها، وذلك بعد اتهامه باغتصاب وخنق شابة، 17 عامًا، وطعن والدتها.
وكان الرجل، ويدعى ميغل، قد أقدم على اقتحام شقة، بعد انتظاره خروج امرأة منها، واعتدى على ابنتها، 17 عامًا، جنسيًا وخنقها. وبعد عودة الأم التي رأته وهو يغادر أقدم على طعنها ولاذت بالفرار.
ووفق وسائل إعلام محلية، تمكنت الأم من النجاة لكن ابنتها لم تنجُ من الجريمة المروعة.
وتم التعرف على المشتبه به سريعًا، وألقي القبض عليه. وخلال التفتيش في شقة كان يستأجرها على مقربة من الشقة التي اقتحمها وارتكب فيها جريمته، عثرت الشرطة على أدلة صادمة، ترجح بشكل كبير أنه "قاتل متسلسل يستهدف النساء".
وعثر رجال الشرطة، أثناء تفتيش الشقة، على بقع دماء، وعظام، ومنشار، وهواتف محمولة، وبطاقات هوية، تعود إلى نساء مفقودات.
لكن الأمر الأكثر ترويعًا، كان عثور الشرطة على مجموعة من "دفاتر الملاحظات" كتب فيها "ميغل" ما ارتكبه بضحاياه بشكل تفصيلي.
وبحسب معلومات متداولة، فإن عدد العظام وبطاقات الهوية التي عثر عليها تشير إلى وجود 7 إلى 20 ضحية محتملة للمتهم.