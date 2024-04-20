المكسيك.. جريمة تقود إلى أدلة مروعة على "قاتل متسلسل"

تشتبه الشرطة المكسيكية برجل كونه قاتلاً متسلسلاً بعد العثور على عظام، ومنشار، ودماء، وبطاقات هوية لنساء مفقودات في غرفة استأجرها، وذلك بعد اتهامه باغتصاب وخنق شابة، 17 عامًا، وطعن والدتها.

وكان الرجل، ويدعى ميغل، قد أقدم على اقتحام شقة، بعد انتظاره خروج امرأة منها، واعتدى على ابنتها، 17 عامًا، جنسيًا وخنقها. وبعد عودة الأم التي رأته وهو يغادر أقدم على طعنها ولاذت بالفرار.

ووفق وسائل إعلام محلية، تمكنت الأم من النجاة لكن ابنتها لم تنجُ من الجريمة المروعة.