هل قام صناع "صراع العروش" بالاقتباس من المسلسل السوري "الكواسر"؟

وبرروا أن التشابه يعود إلى أنّ "سلوم" و"موموا" ظهرا بذات الشخصية، أي كزعيمي قبيلة لا تعرف سوى التوحش والهمجية، بينما تشابهت قصة زوجة "دروغو"، التي تحاول جمع جيش واستعادة العرش الجديد وتقوم بقتل زوجها، وبين "سلافة" التي تتحول من حبيبة "شقيف" إلى خصم وزوجة عدوّه، الذي سيقتله في النهاية.

يذكر أن مسلسل "صراع العروش"، والذي عرض لأول مرة في عام 2011، استند إلى رواية "لعبة العروش" للكاتب الأمريكي "جورج آر.آر مارتن"، والتي أصدرها عام 1996.

فيما تم بث مسلسل "الكواسر"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "الجوارح"، عبر قناة دبي لأول مرة في عام 1998.