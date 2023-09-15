هل قام صناع "صراع العروش" بالاقتباس من المسلسل السوري "الكواسر"؟
شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام صناع مسلسل الفنتازيا "صراع العروش" بالاقتباس من المسلسل السوري "الكواسر"، متكئين بذلك على تشابه في الشخصيات ومجرى الأحداث.
وتداولوا صورا للفنان السوري سلوم حداد، الذي قام بدوره الشهير "شقيف" في "الكواسر"، إلى جانب الفنان الأمريكي جوسون موموا، والذي لعب دور "كال دروغو" في "صراع العروش"، لافتين إلى وجود تشابه في الشخصيتين.
كما تداولوا صورا تقارن بين الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور "سلافة" في "الكواسر" والفنانة البريطانية إميليا كلارك، التي لعبت دور "دانيريس تارغارين" في "صراع العروش".
وبرروا أن التشابه يعود إلى أنّ "سلوم" و"موموا" ظهرا بذات الشخصية، أي كزعيمي قبيلة لا تعرف سوى التوحش والهمجية، بينما تشابهت قصة زوجة "دروغو"، التي تحاول جمع جيش واستعادة العرش الجديد وتقوم بقتل زوجها، وبين "سلافة" التي تتحول من حبيبة "شقيف" إلى خصم وزوجة عدوّه، الذي سيقتله في النهاية.
يذكر أن مسلسل "صراع العروش"، والذي عرض لأول مرة في عام 2011، استند إلى رواية "لعبة العروش" للكاتب الأمريكي "جورج آر.آر مارتن"، والتي أصدرها عام 1996.
فيما تم بث مسلسل "الكواسر"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "الجوارح"، عبر قناة دبي لأول مرة في عام 1998.