ميلانيا ترامب تفجع بوفاة والدتها.. وزوجها يعلق

من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي السابق دوناد ترامب عن حزنه لرحيل حماته عبر حسابه في منصة "تروث سوشال" Truth Social قائلًا "هذه ليلة حزينة للغاية لعائلة ترامب بأكملها، لقد رحلت أماليا والدة ميلانيا العظيمة والجميلة إلى مكان جميل في السماء. لقد كانت امرأة رائعة، سنفتقدها كثيرًا".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أماليا وزوجها فيكتور كنافس أصبحا مواطنين أمريكيين في أغسطس 2018، برعاية من ابنتهما ميلانيا.

وأضافت الصحيفة أن والدا ميلانيا أديا اليمين الدستورية بعد تقديمها على برنامج نظام الهجرة القائم على رعاية الأسرة، الذي لطالما أدانه ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.

يذكر إن ميلانيا ولدت في بلدة ريفية سلوفينية، قبل أن تقتحم عالم عروض الأزياء وتنتقل إلى نيويورك في عام 1996، حيث التقت رجل الأعمال دونالد ترامب وتزوجت منه عام 2005.