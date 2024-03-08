محامي فتاة الشروق لـ"إرم نيوز": حالتها تتدهور بشدة

كشف الدكتور محمد فودة، محامي حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، تطورات حالتها الصحية بعد قفزها من سيارة تعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي بعد محاولة الاعتداء عليها من السائق، مشيرا إلى أن حالتها تدهورت بشكل كبير.

وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "حبيبة حالتها تسوء يوما بعد الآخر، ولا يوجد أي تحسن بها، فهي تعاني من نقص في الأكسجين، وتحتاج إلى نقل صفائح دموية باستمرار، والحالة تزداد سوءا".

وعن سير التحقيقات في القضية الشهيرة، أوضح محامي حبيبة الشماع أن تحاليل المخدرات أثبتت تعاطي السائق للمواد المخدرة، وتم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، لافتا إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق.

وتصدر اسم "فتاة الشروق" محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن ألقت بنفسها خارج سيارة تابعة لأوبر وهي تسير بسرعة عالية؛ بعد محاولة السائق الاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة، وما زالت موجودة في المستشفى حتى الآن.