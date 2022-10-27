تشافي: برشلونة كان بحاجة إلى الهزيمة

وفاز برشلونة بمباراة واحدة من مبارياته الخمس في المجموعة وسيستمر في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته للعام الثاني على التوالي.

وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا في كامب نو "هذا هو واقعنا وعلينا مواجهته. ربما هذا ما كنا بحاجة إليه، أن نتلقى ضربة من أجل النمو".

"اليوم كان الأمر قد انتهى بالفعل، وكان الأوان قد فات لفعل أي شيء. السبب الرئيسي الذي جعلنا نصل إلى هذا الموقف هو أخطاؤنا في المباريات السابقة، فشلنا في أن نكون حاسمين في الهجوم.

"نخرج بشعور سيئ حقا لكننا بحاجة لإعادة البدء من جديد للقتال من أجل الألقاب الأخرى المتبقية".

وكانت الهزيمة ضربة أخرى لبرشلونة بعد أن خسر صدارة الدوري المحلي عقب الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في مباراة قمة الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد التعادل 3-3 مع إنتر ميلان في كامب نو الذي جعل الفريق الكتالوني على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي "تلك المباراة ضد إنتر كانت الأكثر تأثيرا علينا وعلي شخصيا، عندما فقدنا التحكم في مصيرنا، وأعتقد أنها كانت قاسية حقا على فريقنا".

"لكن علينا أن نبقى معا. مشجعونا كانوا رائعين الليلة، كان من الرائع رؤية أكثر من 85 ألف متفرج في كامب نو يدعموننا حتى النهاية. لكن لم نقدم ما يسعدهم على أرض الملعب".

"لا تزال هناك بطولات أخرى ننافس عليها. إنها ضربة قوية لكننا نحتاج إلى أن ننتقد أنفسنا حتى نتمكن من الفوز بتلك الألقاب".