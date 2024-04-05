مروة عبد المنعم لـ"إرم نيوز": "بقينا اتنين" مسلسل لا يُرفض

تعود الفنانة المصرية مروة عبد المنعم للمشاركة في دراما رمضان من خلال مسلسل "بقينا اتنين" الذي يقوم ببطولته الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ويناقش قضية اجتماعية هامة وهي حالة الملل التي يشعر بها الأزواج بعد مرور سنوات عديدة من الزواج.

وفي حديث مع "إرم نيوز" أكدت الفنانة المصرية أنه حينما عرض عليها المسلسل وقرأت السيناريو رأت أن هذا العمل لا يُرفض، بحسب قولها.

وأضافت: "تحمست جدًا للمشاركة في مسلسل بقينا اتنين فور قراءتي للسيناريو، بالإضافة إلى أن كل عناصر العمل تجذبك للمشاركة فيه، بداية من المخرج المميز طارق رفعت، مرورًا بشركة الإنتاج التي سبق وتعاملت معها، ووجود نجمين كبيرين كالفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، كل ذلك بجانب القصة المميزة للمسلسل، التي تسلط الضوء وتعالج قضية اجتماعية هامة ملموسة في الواقع".

وحول عرض المسلسل في الموسم الرمضاني بعدما كان مقررًا له العرض في شهر نوفمبر الماضي، قالت: "في الحقيقة لا يشغلني العرض في رمضان أو خارج رمضان، بل على العكس، أنا أرى أن العمل الذي يعرض خارج الموسم الرمضاني يكون له حظ أكبر في المشاهدة، وذلك بسبب زحام المسلسلات في رمضان، لذا معظم الأعمال تتعرض لظلم بسبب عدم الحصول على نسبة المشاهدة التي تستحقها، كما أن المنصات الرقمية الجديدة جعلت مشاهدة العمل بطريقة أسهل بكثير، حيث يمكن للمشاهد الانتظار حتى انتهاء العرض على التلفزيون ويشاهده على المنصة كاملا خلال يومين".

وكشفت مروة عبد المنعم الأجواء داخل كواليس المسلسل، قائلة: "الكواليس كانت رائعة للغاية، وموقع التصوير كان يشع بهجة وضحكا، خاصة وأنني أجسد شخصية ريكو زوجة الفنان ياسر الطوبجي في المسلسل، وهو فنان دمه خفيف والكواليس كانت لا تخلو من الضحك والهزار، وفريق العمل ككل، ورانيا يوسف فنانة جميلة للغاية وكواليسها رائعة، مثل الفنان شريف منير تماما، بالإضافة إلى الفنانة القديرة والجميلة ميمي جمال، حيث سعدت جدًا بالتعامل معها، كذلك شركة الإنتاج والمخرج، وهي من الكواليس القريبة لقلبي".

مسلسل "بقينا اتنين" من بطولة: شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له، ميمي جمال، مروة عبدالمنعم، ياسر الطوبجي، عزت زين، يوسف عثمان، وآخرين، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.