سواكن السودانية.. أساطير الجن ترسم ظلال الرهبة والغموض (فيديو إرم)

جزيرة صغيرة ممشوقة القد، ساحرة التكوين، لا تزيد مساحتها على 20 كم مربعا، تضم من أطلال الماضي وبقايا التاريخ ما يجعلها شاهد عيان على حضارات وثقافات شتى تعود إلى آلاف السنين.

لعبت دورا تجاريا على مدار التاريخ، وكانت محطة أساسية في طريق قوافل الحجيج. احتوت على مبانٍ عظيمة وبيوت شاهقة مشيّدة من الحجر المرجاني المطلي باللون الأبيض، وظلت ماثلة للعيان لمدة قرون قبل أن تنهار وتصبح أثرًا بعد عين.

تحيط بها مياه البحر الأحمر من جميع الجهات شرقي السودان، إذ ترتفع عن سطح البحر 66 مترا، بمسافة 560 كيلومترا عن العاصمة الخرطوم.

وإذا كانت باريس "مدينة الجن والملائكة"، بحسب التوصيف المجازي الشهير الذي أطلقه عليها عميد الأدب العربي طه حسين، فإنّ "سواكن" السودانية هي حرفيا المدينة التي شيّدتها أساطير الجن، التي تعود حسب الخيال الشعبي والمرويات المتداولة إلى عصر النبي سليمان، حتى أن اسمها نفسه تم تفسيره طبقا لذلك، وفق إحدى النظريات الرائجة.

يقال في هذا السياق، ووفق ما راج عبر السنوات في الذاكرة الشعبية، إن أحد ملوك الحبشة "إثيوبيا" بعث هدية من الجواري إلى النبي سليمان في سفينة أبحرت إلى مقر إقامته في "أورشليم"، وحين مرت السفينة التي تحملهن في مدينة "سواكن"، قرر طاقمها الاستراحة لليلة الواحدة، ثم مواصلة الإبحار غدا. وهنا راقت الجواري للجن، وكانت النتيجة أن حملت كل جارية في مدة قياسية لا تتجاوز 24 ساعة.

وحين علم النبي بحقيقة ما حدث، أمر بعودة السفينة إلى المكان نفسه الذي شهد الواقعة، وحبس الجن هناك في سجن بُني خصيصًا لهذا الغرض، ليصبح اسم "سواكن" تحريفا لكلمة "سواجن" بمعنى سجناء. وقيل بل جاء الاسم من "سبع جن"؛ نظرا لعدد الجن آنذاك.

هذه هي القصة التي انبعثت من الذاكرة الشعبية للسودانيين على مر السنوات وتناقلوها، وتُحكى باختلاف بسيط من مروية إلى أخرى، لكن هناك تفسيرات أخرى لنشأة الاسم مثل القول إنه مشتق من كلمة مصرية قديمة هي "شواخن"؛ بمعنى محطة.