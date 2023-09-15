وفاء موصللي تنتقد تجاهل جمال سليمان لها

انتقدت الفنانة السورية وفاء موصللي، تجاهل مواطنها الفنان جمال سليمان لسؤال يتعلق بزواجهما، الذي استمر 8 سنوات، معتبرة أنّ سلوك طليقها "تصرف لا يليق به أبدا".

وأكدت في لقاء إذاعي ببرنامج "حوار VIP" أن "هناك وثائق وأوراقا تثبت زواجهما، الذي استمر بينهما 8 سنوات"، معتبرة أن "التهرب من الحقيقة ليس صوابا".

وكشفت الفنانة السورية أن عدم إنجابها من الفنان "سليمان" يعود إلى طلبه منها متابعة دراستها، مشددة على أن "لا خلاف بينهما، ولم يحدث مطلقا فيما بعد".

وأضافت أنها التقته كثيرا بعد الانفصال، وجمعتهما عدة أعمال حين كانا متزوجين.

وكان الفنان جمال سليمان، قد رفض الإجابة عن سؤال بشأن علاقته بوفاء موصللي، خلال حلوله ضيفا على الإعلامي ماجد العجلاني، وطالب بـ"تخطي السؤال عن علاقته بموصللي"، رافضا حتى الرد عليه.