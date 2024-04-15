مصر.. انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية "فتاة الشروق"

تنظر محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة سائق شركة "أوبر" محمود هاشم، المتهم بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع والتسبب في موتها لاحقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق".

وقالت النيابة العامة إن المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي، 34 عامًا، سائق ومقيم بمنطقة "أوسيم" بمحافظة الجيزة، شرع في 21 / 2 / 2024 بدائرة قسم الشروق، محافظة القاهرة، في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة، إلا أنه قد أوقف إثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو أن المجني عليها تمكنت من القفز من السيارة ذودًا عن حريتها، على نحو ما ورد بالتحقيقات. كما إن المتهم حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا حشيشًا وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاد مركبة حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر، بحسب ما جاء في أمر الإحالة.

وكانت التحقيقات في قضية "فتاة الشروق" كشفت عن العديد من المفاجآت منها وجود شكاوى واتهامات سابقة للمتهم بقيامه بالتحرش أكثر من مرَّة، وتبيَن أنه وبعد أن أغلقت الشركة حسابه لكثرة شكاوى العملاء منه، أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام بطاقة رقم قومي آخر واستطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الشارع المصري وسط حالة من الحزن والغضب ومطالبات بتشديد إجراءات الرقابة والسلامة في سياسات شركات النقل الخاص.