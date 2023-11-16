بايدن يذكّر نظيره الصيني بعيد ميلاد زوجته
طلب جو بايدن الأربعاء من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يتمنى عيد ميلاد سعيدًا لزوجته بنغ ليوان، التي تتشارك عيد المولد نفسه مع الرئيس الأمريكي، بحسب مسؤول أمريكي كبير.
ووجّه الرئيس الصيني، الذي يجري أول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 2017، الشكر لجو بايدن لتذكيره بأن عيد ميلاد زوجته سيوافق الأسبوع المقبل.
وقال المسؤول الكبير إن شي جينبينغ اعترف، بخجل، بأنه نسي أن الموعد يقترب، بسبب انشغالاته الكثيرة.
والتقى الرجلان للمرة الأولى قبل عام في قمة ثنائية على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو.
وقد أمضى الرئيسان ما مجموعه أربع ساعات معًا، بين اجتماع وغداء عمل ونزهة قصيرة، في منزل فخم يقع في تلال كاليفورنيا.
وأكد جو بايدن خلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء: "لقد أمضيتُ مع الرئيس شي وقتًا أطول مما أمضيتُ مع أي زعيم دولي آخر".
وقال إنه عندما كان الرجلان نائبين للرئيس في بلديهما، أمضيا 68 ساعة في لقاءات ثنائية للتعرف على بعضهما البعض.
وأضاف: "أعتقد أنني أعرف هذا الرجل، وأعرف الطريقة التي يعمل بها (...) فهو صادق".
وتبلغ سيدة الصين الأولى، النجمة السوبرانو بينغ ليوان، عامها الـ61 في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر، بينما سيحتفل جو بايدن في هذا اليوم بعيد ميلاده الحادي والثمانين.
وبعد طلاقه من زوجته الأولى، تزوجها شي جينبينغ في عام 1987، في وقت كانت تتفوق عليه بكثير على صعيد الشهرة.