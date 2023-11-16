بايدن يذكّر نظيره الصيني بعيد ميلاد زوجته

طلب جو بايدن الأربعاء من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يتمنى عيد ميلاد سعيدًا لزوجته بنغ ليوان، التي تتشارك عيد المولد نفسه مع الرئيس الأمريكي، بحسب مسؤول أمريكي كبير.

ووجّه الرئيس الصيني، الذي يجري أول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 2017، الشكر لجو بايدن لتذكيره بأن عيد ميلاد زوجته سيوافق الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول الكبير إن شي جينبينغ اعترف، بخجل، بأنه نسي أن الموعد يقترب، بسبب انشغالاته الكثيرة.

والتقى الرجلان للمرة الأولى قبل عام في قمة ثنائية على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو.

وقد أمضى الرئيسان ما مجموعه أربع ساعات معًا، بين اجتماع وغداء عمل ونزهة قصيرة، في منزل فخم يقع في تلال كاليفورنيا.