محمد ممدوح: عشت 17 يومًا على الماء فقط

كشف الفنان المصري محمد ممدوح عن تجربة فريدة عاشها في صيام لم يكن يتناول فيه شيئًا سوى الماء.

وتحدث "ممدوح" عن تجربته هذه، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

وأكد أن مدير أعماله اقترح عليه قبل سنوات هذه التجربة، وهي عبارة عن شرب الماء فقط دون تناول أي شيء آخر طوال أيام، لافتا إلى أنه "عاش 17 يومًا على الماء فقط، وخسر 45 كيلوغرامًا من وزنه".

وأضاف أن "هذه الحمية صحية جدًّا، وغير مضرة"، وقد قام بالتجربة في أحد البلدان التي زارها، وكان معه والمجموعة أطباء يراقبون الضغط والسكري، لكنه في الوقت ذاته وصف تجربته بـ"الخطيرة".

وأوضح الفنان المصري أنه "كان يشرب الماء فقط حال شعوره بالجوع أو الصداع، وأنه أصبح من بعدها محبًّا لشرب الماء"، مبينًا أنّ "تلك التجربة جعلته صافيًا وهادئًا، وكانت علمية وطبية، وأن الماء قادر على تخفيف أعراض أي عارض صحي".

وقال محمد ممدوح إن نظامه الغذائي الآن، قائم على تناول وجبة كل ساعتين مع شرب الكثير من المياه.