الكويت تشهد حالتَي انتحار باستخدام "الجسور"

أقدم مواطن في دولة الكويت، اليوم الجمعة، على الانتحار شنقا، حيث عثر عليه معلقا على جسر للمشاة في منطقة الرقة.

ووفق ما نقله موقع "الكويت 24"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن الواقعة، وتوجه رجال الأمن إلى الموقع، وتم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة وإرسالها إلى الطب الشرعي للتحقيق، بناءً على طلب من تحريات المباحث.

ولم يتم الكشف عن المزيد من ملابسات الواقعة أو المزيد من التفاصيل عن هوية المواطن المنتحر.

وفي سياق آخر، أثبتت تحريات المباحث أنّ المواطن، الذي تم العثور على جثته عند شاطئ فيلكا، قد قام برمي نفسه من جسر جابر، منتحرا، وفق ما نقله موقع "تفتيش" المحلي.