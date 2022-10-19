ذا صن: كريستيانو رونالدو يصل تدريبات مانشستر يونايتد في حراسة مشددة (صور)

مباراة توتنهام

وتتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أولد ترافورد" لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بصوت المعلق خليل البلوشي.يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، وحقق الفريق 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

ويقود مانشستر يونايتد المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ، وسجل الفريق 13 هدفا واستقبل 15 هدفا.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، وحقق الفريق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

ويقود توتنهام المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي، وسجل الفريق 22 هدفا واستقبل 10 أهداف.

وفاز مانشستر يونايتد في آخر لقاء ضد توتنهام بنتيجة 3-2، ولم يفز توتنهام في آخر 3 مواجهات ضد المانيو منذ تغلبه بنتيجة 6-1 يوم الـ4 من أكتوبر 2020.

وواجه كونتي مانشستر يونايتد في 7 لقاءات فاز في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم، بينما واجه تين هاغ توتنهام مرتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.