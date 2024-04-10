مكملات الكولاجين.. آثار إيجابية على الصحة مع "نظام صحي شامل"

في إطار السعي للحصول على بشرة وشعر وأظافر أكثر صحة، حظي مجال المكملات الغذائية، وخاصة الكولاجين، باهتمام كبير. وبحسب تقرير نشره موقع webmd الطبي، شرع الخبراء في السعي منذ ما يقرب من عقد من الزمن لكشف الفوائد المحتملة لمكملات الكولاجين.

وقد ظهرت مكملات الكولاجين كخيار آمن بدرجات متفاوتة من الفعالية، اعتمادًا على الهدف الذي تتم معالجته، كالشعر أو البشرة أو الأظافر، ونوع المكملات التي يتم تناولها، والمكونات الموجودة فيها.

ومع ما تعانيه النساء من تحديات أثناء انقطاع الطمث وما يرتبط به من تعديلات غذائية وتمارين رياضية ومكملات غذائية قد تخفف من أعبائه، دعا أطباء أمراض النساء لاستخدام مكملات الكولاجين، لكن مع التحذير من الاستخدام العشوائي بسبب عدم وجود تنظيم كامل من الوكالة الفدرالية للأدوية والغذاء في هذا المجال.

يكمن جوهر الكولاجين في دوره كبروتين هيكلي أساسي داخل الأنسجة الضامة؛ ما يمنح الحيوية للبشرة، والشعر، والأظافر، والعظام، والأوتار، والغضاريف. وعلى الرغم من أن الجسم يصنع الكولاجين بشكل طبيعي من الأحماض الأمينية المتوفرة بكثرة في الأطعمة الغنية بالبروتين، إلا أن هذا الإنتاج يتضاءل مع تقدم العمر وتحت تأثير عوامل مثل استهلاك الكحول والتدخين والتعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل شائعة مثل التجاعيد، وعدم الراحة في المفاصل، وجفاف الجلد.

وتشمل مكملات الكولاجين في الغالب الأنواع الأول والثاني والثالث، مع الكولاجين المتحلل أو ببتيدات الكولاجين، التي تمثل الشكل الأكثر توفرًا بيولوجيًّا، مما يؤدي إلى الامتصاص الأمثل. ومع ذلك، فإن هذه المكملات لا تشكل "بروتينًا كاملاً"، مما يستلزم اتباع نهج شامل لتناول البروتين الغذائي.

وقد سلطت الدراسات الحديثة الضوء على المزايا المحتملة لمكملات الكولاجين، وخاصة في تعزيز ترطيب الجلد، ومرونته، والاحتفاظ بالرطوبة. ومع ذلك، يجب التدقيق في القيود الكامنة لهذه المكملات، بدءًا من أحجام العينات الصغيرة إلى هيمنة منهجيات المراقبة، التي تميل في الغالب نحو المواضيع النسائية، وغالبًا ما يتم تمويلها من قبل الشركات المصنعة للمكملات الغذائية.

كما أكد خبراء العلوم الصيدلانية على أهمية التدقيق في مكونات هذه المكملات. فنظرًا لتنوع مصادر البروتين المستخدمة في مكملات الكولاجين، قد تنشأ التفاعلات الضارة من الحساسيات المسببة للحساسية، كما يتضح من الحالات التي تسبب فيها الكولاجين البحري في ظهور مظاهر جلدية تحسسية.

أما أطباء الأمراض الجلدية فقد أكدوا على الحاجة لإجراء بحث شامل يحدد الجرعات المثالية والمكونات التآزرية مثل فيتامين C، أو حمض الهيالورونيك الذي يحتمل أن يعزز فعالية الكولاجين. ودعوا إلى اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الشيخوخة تشمل الحماية من الشمس، والريتينويدات، وتعديلات نمط الحياة، والمكملات الغذائية الحكيمة.

وفي حين أن مكملات الكولاجين تقدم وعدًا في معالجة المخاوف الجمالية والفسيولوجية المتنوعة، إلا أن تكاملها يجب أن يكون مستنيرًا بفهم دقيق لقيود الأبحاث الحالية، وضرورة اتباع نظام صحي شامل. وبهذا؛ فإن السعي وراء الحيوية والتجديد لا يتطلب مجرد تدخلات معزولة، بل يتطلب أيضًا سيمفونية من تعديلات نمط الحياة المتناغمة مع الرؤى العلمية.