لعبة "الكلاوات" تنتهي بجريمة بين صديقين في العراق

ألقت الجهات الأمنية في محافظة السليمانية في العراق، اليوم السبت، القبض على شاب بعد إقدامه على قتل صديقه بسبب لعبة شعبية معروفة باسم "الكلاوات".

ووفق شبكة "964" المحلية، فقد عفت عائلة المجني عليه عن المتهم، إكراما لصداقتهما، إلا أن الشرطة اعتقلته.

وفي التفاصيل، كان الصديقان المقربان يلعبان، ليل أمس الجمعة، لعبة "الكلاوات"، وبعد فوز المتهم طلب من صديقه (المجني عليه) أن يطلق رصاصة في الهواء بسبب خسارته، لكنه أثناء قيامه بإعطائه السلاح كي يفعل ذلك انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وقتلت الصديق الخاسر في اللعبة.

بدوره، ذكر مدير الشرطة في قضاء جمجمال، محمد عبدي، أن الحادثة وقعت بين الصديقين أثناء تنظيف المتهم للمسدس، لافتًا إلى أنّ الفعل لم يكن متعمدًا، ومؤكدًا على فتح تحقيق في ملابسات الواقعة.