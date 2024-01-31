ما حقيقة إصابة شابة بالإيدز بسبب عيادات التجميل في الكويت؟ (فيديو)
أثارت مزاعم عن اكتشاف شابة في الكويت، لإصابتها بمرض الإيدز خلال إجراء فحص الزواج قبيل زفافها، مخاوف واسعة بعد أن تم ربط الإصابة وانتقال الفيروس بعيادة تجميل تتردد عليها العروس في البلاد.
وتداولت حسابات إخبارية كويتية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يرتدي زيًّا طبيًّا، ويروي قصة إصابة الفتاة بالإيدز، قبل أن يستدعيها للمركز الطبي لإخبارها بحقيقة إصابتها بالمرض، الذي اكتشف أنه انتقل إليها من عيادة تجميل بسبب إجراءات التعقيم على حد زعمه.
ويعود الفيديو المتداول إلى العام 2019، عندما انتشر الفيديو، وأثار حينها أيضًا مخاوف بين رواد عيادات التجميل، قبل أن يشكك بحقيقة الحادثة أطباء، وسط غياب أي تأكيد رسمي لحقيقة مزاعم الشخص في الفيديو.
وفي لقاء تلفزيوني بثته قناة "روتانا خليجية" في تلك الفترة، شكك أستاذ المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، بالحادثة التي يرويها الفيديو، وقال إنها لا تتفق مع الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالإيدز.
كما شكك عقيل حينها، بالغرض من نشر الفيديو، وقال إن خيال المتحدث فيه واسع، في إشارة لمزاعم ترويجية قد يكون قصَدَها الشخص لأغراض الترويج لمركزه الطبي، مشيرًا إلى أنّ الإجراءات الطبية المتبعة في حقن إبر "البلازما" آمنة لكونها تستخدم نفس السائل للمريض وبحقن معقمة ومغلفة.
لكنه أشار بدوره لعدم وجود دراسات طبية تؤكد فائدة "حقن البلازما" في الجسم لعلاج الكثير من الأمراض، مستثنيًا حالة الحقن تحت الجلد لغرض إخفاء التجاعيد، ومبينًا أنها لا تستمر لأكثر من شهر، ومن ثم يعود الجلد لحالته السابقة.