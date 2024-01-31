ما حقيقة إصابة شابة بالإيدز بسبب عيادات التجميل في الكويت؟ (فيديو)

وفي لقاء تلفزيوني بثته قناة "روتانا خليجية" في تلك الفترة، شكك أستاذ المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، بالحادثة التي يرويها الفيديو، وقال إنها لا تتفق مع الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالإيدز.

كما شكك عقيل حينها، بالغرض من نشر الفيديو، وقال إن خيال المتحدث فيه واسع، في إشارة لمزاعم ترويجية قد يكون قصَدَها الشخص لأغراض الترويج لمركزه الطبي، مشيرًا إلى أنّ الإجراءات الطبية المتبعة في حقن إبر "البلازما" آمنة لكونها تستخدم نفس السائل للمريض وبحقن معقمة ومغلفة.

لكنه أشار بدوره لعدم وجود دراسات طبية تؤكد فائدة "حقن البلازما" في الجسم لعلاج الكثير من الأمراض، مستثنيًا حالة الحقن تحت الجلد لغرض إخفاء التجاعيد، ومبينًا أنها لا تستمر لأكثر من شهر، ومن ثم يعود الجلد لحالته السابقة.