بـ"مظهر مختلف".. غادة عبدالرازق تعلن بدء تصوير "صيد العقارب"
أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن بدء تصوير مسلسل "صيد العقارب"، والذي ستشارك في بطولته في رمضان 2024.
ووثقت الفنانة المصرية عبر حسابها في "إنستغرام"، قيامها بقص شعرها للمرة الأولى في تغيير لافت في مظهرها، استعدادا فيما يبدو لدورها القادم في "صيد العقارب".
ويشارك غادة عبدالرازق في البطولة، الفنانون رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، ومنال سلامة، ومي القاضي، وغيرهم. وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.
ومسلسل "صيد العقارب" دراما اجتماعية، تدور أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق.