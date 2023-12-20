بـ"مظهر مختلف".. غادة عبدالرازق تعلن بدء تصوير "صيد العقارب"

ويشارك غادة عبدالرازق في البطولة، الفنانون رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، ومنال سلامة، ومي القاضي، وغيرهم. وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ومسلسل "صيد العقارب" دراما اجتماعية، تدور أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق.