بعد 22 عاما من اغتياله.. بدء محاكمة قاتلي مغن أمريكي شهير

وأثارت وفاة الفنان، عن عمر يناهز 37 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، تأثراً كبيراً في عالم الهيب هوب، وأعادت إلى الأذهان حادثة القتل العنيفة لعملاقين آخرين هما توباك شاكور، الذي اغتيل في لاس فيغاس عام 1996، و"ذي نوتوريوس بيغ" The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجلوس عام 1997.

جريمة غامضة

ظلت ملابسات جريمة قتل جام ماستر جاي، مكتشف المواهب وأحد رموز الهيب هوب، من دون حل منذ عقدين من الزمن، قبل إعلان المدعين العامين في آب/أغسطس 2022، عن لائحة اتهامية ضد رونالد واشنطن وكارل جوردان جونيور، اللذين تمت محاكمتهما أيضاً بتهمة تهريب المخدرات.

وفقاً لنظريتهما، كان الدافع وراء جريمة القتل مشاجرة بين رونالد واشنطن وجام ماستر جاي، واسمه الحقيقي جيسون وليام ميزل، حول إعادة بيع كيلوغرامات من الكوكايين.

وتم توجيه الاتهام للمشتبه به الثالث، جاي براينت، في أيار/مايو 2023، لكن ستتم محاكمته بشكل منفصل في وقت لاحق.

يذكر أن فرقة "ران- دي أم سي" تعتبر على نطاق واسع بأنها إحدى الفرق الرئيسة الأولى لحركة الهيب هوب الثقافية التي أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم، والتي احتُفل العام الماضي بذكرى 50 عاماً على انطلاقها، في آب/أغسطس 1973، في برونكس، بنيويورك.