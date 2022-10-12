هناء حمزة قد تُشطب من النادي الأهلي المصري
كشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد يتجه لشطب عضوية هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري ولاعبة النادي السابقة، بسبب تصريحاتها التلفزيونية، والتي اتهمت الإدارة بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى، لاعبة فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء.
وقال محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء "هناء حمزة قالت في مداخلة معنا نصًّا إن نجلتها تم تزوير عقدها مع الأهلي وإنها كانت توقع على استلام مستحقاتها كاملة، وهي روت وقائع رأت أنها صحيحة وعلى مسؤوليتها".
وأضاف "الأهلي مؤسسة لها مكانة كبيرة جدًّا، ففكرة التزوير هو أمر غير مقبول جدًّا بالنسبة له، لكن الاتهام بالتزوير أمر في غاية الخطورة وينال من قيمة النادي الأهلي، الأهلي هو القدوة والتاريخ والمكانة والعظمة، الأهلي مؤسسة مصرية أصيلة، فكلمة تزوير كانت كالطلقة في قلب كيان الأهلي".
وتابع "كلمة تزوير دفعت الأهلي للانتفاض في القضية، والآن هم في انتظار الفصل من اتحاد الكرة الطائرة، لذلك الاتهام بالتزوير هذا أمر غير مقبول".
وأردف "الأهلي قرر التوجه لأقصى درجة من التصعيد، وللمرة الأولى أسمع أن الأهلي يدعو بسبب أزمة لجمعية عمومية، وأن الأمور تتجه لشطب عضوية هناء حمزة من النادي الأهلي".
وأوضح "الأهلي أرسل إلينا فيديوهات للرد على التهم، مؤكدًا أن الأمر أصبح بين أيدي الشؤون القانونية، وأؤكد أنني سمعت أنه ليس مؤكدًا أن هناك توجهًا لشطب عضوية هناء حمزة".
تصريحات هناء حمزة
وكانت هناء حمزة قد خرجت في تصريحات تلفزيونية جديدة، أمس قائلة: "حررنا محضرا في قسم الشرطة لإثبات حالة، وأننا توقيع مريم على العقود كان على (ورق فاضي) ولا نعلم البنود المكتوبة حاليا وأبلغنا الأهلي بعدم رغبتي في التجديد عقب العودة من تونس، نطعن على تعاقد من طرف واحد، لدي الكثير من المفاجآت في نفس الواقعة ولن أتحدث عليها حاليا ولكنها (هتزعل ناس كتير)".
وأضافت: "يتم اجتزاء كلامي من أجل الأهواء، قلت إن الأهلي يريد الفوز حتى لو بالظلم على قضية مريم مصطفى".
تصريحات مريم مصطفى
فيما قالت بدورها مريم مصطفى، لاعبة الأهلي للكرة الطائرة: "أتمنى أن يحكم المسؤولون ضمائرهم، نحن في عصر احتراف كما يقولون ولا أفهم حتى الآن سبب عدم انتقالي إلى الزمالك".
وأضافت: "لدي مشاكل مع حمدي الصافي المدير الفني للنادي الأهلي، منذ حوالي 4 سنوات، لا أنكر توقيعي ولكن أطعن بالتزوير على صلب العقد".
وشددت مريم مصطفى: "لا أريد الانتقال إلى الزمالك من أجل الأموال كما يشاع ولكن تنازلت عن سنة كاملة في عقدي مع الأهلي من أجل الراحة النفسية".
تفاصيل الأزمة
كان الأهلي كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة في أزمة مريم مصطفى لاعبة، والتي انقطعت عن التدريبات لرغبتها في الرحيل بعد أن جددت تعاقدها مع الأهلي لمدة 4 مواسم.
وقال الأهلي، إن كلام وتصريحات هناء حمزة والدة اللاعبة ونائب رئيس اتحاد الطائرة غير صحيحة على الإطلاق وإن اللاعبة وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم بشكل موثق بالصوت والصورة والفيديو التي ظهرت فيه أثناء التوقيع بالكتابة والبصمة في حضور والدتها وحضور العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وهو ما يدل على عدم صحة ادعاء هناء حمزة بأنها وقعت على ورقة خاصة بمستحقاتها المالية وأن توقيعها الموثق بالفيديو كان على عقود الموسم الجديد التي قامت بشرائها بنفسها من الاتحاد وإن تسلم أية مستحقات مالية يتم عبر الحسابات البنكية وليس بشكل يدوي، خاصة أن اللاعبة ظهرت بالفيديو أثناء التوقيع على العقود.
وأكد الأهلي أن العقود التي وقعتها نجلة هناء حمزة تم اعتمادها وتوثيقها من جانب اللجنة الأولمبية، وإن عقدها تضمن بالفعل شرط جزائي بناء على رغبتها في وضع بند يتيح لها الرحيل في حالة حصولها على منحة دراسية بالخارج وإنها لم تقدم أي طلب يفيد برغبتها في الرحيل عن النادي، وإنها لا تملك استغناء او إخلاء طرف من الأهلي كما تدعي والدتها.
وأعلن الأهلي أنه قام بتقديم حافظة مستندات تحتوي على 200 مستند إلى الجهات المختصة وإن النادي متمسك بحقه القانوني والجنائي فيما يخص تصريحات هناء حمزة التي وجهت فيها الاتهامات للنادي بالتزوير في محررات وعقود رسمية بخلاف الحقيقة.