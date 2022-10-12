هناء حمزة قد تُشطب من النادي الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد يتجه لشطب عضوية هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري ولاعبة النادي السابقة، بسبب تصريحاتها التلفزيونية، والتي اتهمت الإدارة بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى، لاعبة فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء "هناء حمزة قالت في مداخلة معنا نصًّا إن نجلتها تم تزوير عقدها مع الأهلي وإنها كانت توقع على استلام مستحقاتها كاملة، وهي روت وقائع رأت أنها صحيحة وعلى مسؤوليتها".

وأضاف "الأهلي مؤسسة لها مكانة كبيرة جدًّا، ففكرة التزوير هو أمر غير مقبول جدًّا بالنسبة له، لكن الاتهام بالتزوير أمر في غاية الخطورة وينال من قيمة النادي الأهلي، الأهلي هو القدوة والتاريخ والمكانة والعظمة، الأهلي مؤسسة مصرية أصيلة، فكلمة تزوير كانت كالطلقة في قلب كيان الأهلي".