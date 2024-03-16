حياة الفهد تكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة تعرضها لأزمة صحية خطيرة‎

كشفت الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد حقيقة تعرضها لأزمة صحية خطيرة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ما تم تداوله غير صحيح.

وقالت حياة الفهد في تصريحات اختصت بها "إرم نيوز"، أنها بخير وليست مريضة كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، لافتة إلى أنها في فترة راحة بإرادتها وليس بسبب المرض.

وأوضحت الفنانة الكويتية أنها كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية البسيطة ولكنها الآن في أفضل حال، ولا تعاني من أيّ شيء.

وناشدت "الفهد" وسائل الإعلام بعدم تداول الشائعات، قائلة: "الشائعات هذه مضرة تدخل الخوف والقلق في قلوب ذوينا وأحبائنا، وأتمنى من وسائل الإعلام عدم الانجراف وراءها وظلم الناس من أجل حصد مشاهدات أو تريند".

وكانت الدكتورة الكويتية المعروفة فوزية الدريع قد ظهرت في مقطع فيديو علقت فيه على أزمة حياة الفهد، ووجهت رسالة مبهمة لم توضح المقصود بها أو أسبابها.

وقالت: "حسبي الله على من قهرك، حسبي الله، الله يرأف بحالك وحالنا.. دعائي.. أنت الوفاء كله".

يأتي ذلك في ظل غياب الفنانة حياة الفهد عن التواجد في دراما رمضان هذا العام، في الوقت الذي حضرت فيه بقوة واستمرارية طوال السنوات الماضية.