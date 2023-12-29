عبير سندر: "كنت أكره لوني بسبب التنمر"

أكدت عارضة الأزياء والفنانة السعودية عبير سندر، أنها عانت من أزمة نفسية في وقت من الأوقات بسبب "التنمر" على لون بشرتها الغامق.

وأوضحت أنها "تربت في عائلة علمتها أن تحب نفسها ولونها وتفتخر بذلك، لكن كثرة التعليقات المسيئة جعلتها في وقت من الأوقات تفقد الثقة في نفسها".

وقالت في لقاء إعلامي في برنامج "مع ميس" على قناة "المشهد"، إنها تحب أن تعترف بنفسها كامرأة "سوداء" البشرة وليس مجرد سمراء. وأكدت أنها تكره نعتها بـ"السمراء"، الأمر الذي تعتبره استخفافا، وتفخر بأن تقول أنها "سوداء"، وفق تعبيرها.

وعبرت عن استيائها في فترة المراهقة بالذات من التعليقات السلبية التي كانت تتلقاها، ما دفعها لمحاولة تفتيح بشرتها بمواد مضرة، لافتة إلى أنها "تفخر اليوم بنفسها كما هي".