نهاية سعيدة لسائح أجنبي خلال مغامرة في الربع الخالي بالسعودية (فيديو وصور)
انتهت مغامرة محفوفة بالمخاطر إلى حدٍ ما بشكل سعيد بالنسبة لسائح أجنبي الجنسية بعدما تعطلت دراجته الهوائية في طريق نائي يخترق الربع الخالي، إحدى أكبر الصحاري في السعودية والعالم.
وكان السائح الشاب، الذي يُعتقد أنه ألماني يقيم في برلين، يسير بدراجته على الطريق عندما حدث ثقب في أحد إطاري دراجته، وقد حل الظلام في الموقع، ليطلب النجدة عبر الرقم 911.
وفوجئ السائح بدوريات تابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق تصل إليه، مصطحبةً عدة لإصلاح دولاب الدراجة الذي أشرف عليه أحد رجال الأمن، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقى السائح في نهاية المهمة الأمنية دعوة إلى الطعام والراحة لم يرفضها، حيث يتناول العشاء مع فريق الإنقاذ الذي وصل إليه، وينام عندهم، قبل أن يكمل رحلته في الصباح.
وتخترق طرق سريعة الربع الخالي في المملكة، تجوبها دوريات لأمن الطرق، بهدف سلامة العابرين، بما في ذلك الطريق رقم "10"، وهو أطول طريق مستقيم في العالم بـ 240 كيلومترا.
وتكون الخطورة عالية جداً إذا ما قرر سالكو الطرق السريعة الانحراف نحو طرق رملية بهدف اختصار المسافات، حيث يواجهون مخاطر تعطل سياراتهم أو توقفها بسبب أكوام الرمال، من دون القدرة على طلب النجدة بسبب عدم توفر تغطية لشبكات الهواتف المحلية.