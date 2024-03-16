نهاية سعيدة لسائح أجنبي خلال مغامرة في الربع الخالي بالسعودية (فيديو وصور)

انتهت مغامرة محفوفة بالمخاطر إلى حدٍ ما بشكل سعيد بالنسبة لسائح أجنبي الجنسية بعدما تعطلت دراجته الهوائية في طريق نائي يخترق الربع الخالي، إحدى أكبر الصحاري في السعودية والعالم.

وكان السائح الشاب، الذي يُعتقد أنه ألماني يقيم في برلين، يسير بدراجته على الطريق عندما حدث ثقب في أحد إطاري دراجته، وقد حل الظلام في الموقع، ليطلب النجدة عبر الرقم 911.

وفوجئ السائح بدوريات تابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق تصل إليه، مصطحبةً عدة لإصلاح دولاب الدراجة الذي أشرف عليه أحد رجال الأمن، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.