قوات إسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس وتمنع إجلاء الجرحى من المستشفى الحكومي

اقتحم الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الثلاثاء، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية بعشرات الآليات والجرافات العسكرية.

ونقل مراسل "إرم نيوز" عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم من عدة محاور وجرف الشوارع وأطلق الرصاص على منازل المواطنين.

وحاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى طولكرم الحكومي (ثابت ثابت) ومنع طواقم الإسعاف من الدخول أو الخروج منه وإجلاء الجرحى الذين أصيبوا أثناء عملية الاقتحام.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات المواطنين وحقق معهم ميدانيا كما نكَل بهم واقتادهم إلى معسكرات اعتقال خارج المخيم، وفق شهود العيان، مفيدين أن عددا من جنود القناصة اعتلوا أسطح البنايات.

وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاصر، منذ ساعات الفجر الأولى، مخيم نور شمس بشكل كامل، فيما تجرف الجرافات الإسرائيلية الشوارع الرئيسية وتدمر البنية التحتية وشبكات المياه وتبني سواتر رملية على عدد من مداخل المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الجيش الإسرائيلي أعلنت فرض حظر تجول في المخيم حتى "إشعار آخر" بحسب منشورات ألقتها على المواطنين.

وأضافت أن قوات الجيش منعت سيارات الإسعاف من التوجه إلى المخيم، بحجة أنه "منطقة عسكرية مغلقة".