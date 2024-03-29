فايا يونان.. أداء تمثيلي يثير جدلاً وسط تساؤلات عن سرّ الاختيار

أثارت أولى تجارب المغنية السورية فايا يونان التمثيلية في مسلسل "تاج"، ولعبها دور البطولة إلى جانب مواطنيها الفنانين بسام كوسا وتيم حسن، جدلاً بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت فايا الأنظار إليها بدور "نوران"، في المسلسل الذي يتناول حقبة الاحتلال الفرنسي، إلا أنّ "يونان" اعتمدت، على ما يبدو، على إطلالاتها في العمل أكثر من أدائها.

فخلال المسلسل، اعتمدت "فايا" الإطلالات الكلاسيكية التي تعود موضتها إلى حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، والتي كانت سببًا رئيسًا بجذب الانتباه إليها، وربما التشويش على قدراتها التمثيلية.

وتباينت ردود الفعل، تعليقًا على تجربتها الأولى في التمثيل، إذ وجدت حسابات فنية أن أداء يونان التمثيلي مثير للإعجاب، حيث لفت أحد الحسابات الفنية إلى أن الفنانة تلقت ثناءً على أدائها العفوي والمتمكن في تجربتها التمثيلية الأولى، مؤكدًا أنها تفردت بأدائها بالابتعاد عن التعقيد واعتماد أسلوب البساطة.

لكن حسابات فنية أخرى، وجدت أن أداء المغنية السورية لم يصل إلى المستوى المطلوب، وقد وصفوا تجربتها التمثيلية بـ"السيئة"، وأنها لا تصلح حتى لدور كومبارس.

ووجد متابعون أن اختيار فايا يونان من قبل القائمين على العمل، ظلم لممثلات سوريات هنّ الأولى بهذه الأدوار، بدلاً من مغنية، خاصة أنها تلعب دور بطولة، رغم أنها التجربة التمثيلية الأولى لها.

وسبق أن صرحت المغنية السورية أن اختيارها جاء بناءً على طلب مخرج العمل سامر البرقاوي، التي قالت إنه أصر على اختيارها رغم رفضها لذلك في البداية.

وقالت في حديث سابق إنها أكدت لـ"برقاوي" عدم قدرتها على تأدية الدور، فأجابها أنه مسؤول عن اختياراته وقراراته.

وأوضحت أنه كانت لديها مخاوف من خوض تجربة التمثيل، لكن حماس المخرج، ومساعدة تيم وبسام لها، بدَّدا مخاوفها، ، كونها تعتبر نفسها مغنية بالدرجة الأولى، وليست ممثلة.

يذكر أن مسلسل "تاج" من تأليف عمر سعدة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج "الصباح إخوان.