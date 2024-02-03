إلهام شاهين‏ تكشف حقيقة مشاركتها في موسم الرياض

‏كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين حقيقة مشاركتها في عمل مسرحي ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات على تقديم عمل مسرحي استعراضي ولكن لم يتم التعاقد ولم يتم الاتفاق على أي تفاصيل حتى الآن.

و‏قالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "المسرحية ما زالت في مرحلة الكتابة، ولم أتعاقد عليها أو أُبدي موافقتي بعد، أنتظر حتى تنتهي كتابتها وبعدها سأقرر إن كنت سأشارك بها أم لا".

وعن سبب انتشار هذه الأنباء، قال الفنانة المصرية: "أثناء تواجدي في موسم الرياض سألتني الإعلامية بوسي شلبي عن أنها سمعت أنني أنقصت وزني، لأنه عرض علي مسرحية استعراضية في موسم الرياض، وأكدت لها أنه مجرد عرض ولم يتم الاتفاق على أي شيء".

وأضافت: "المسرحية بالنسبة لي تأخذ وقتا كبيرا في الكتابة والبروفات، وأنا لست جاهزة الآن، وأنا لا أحب الإفصاح عن تفاصيل عمل لم أتعاقد عليه، والمشروع حتى الآن غير مكتمل".

وتناولت وسائل إعلام محلية أنباء عن تعاقد الفنانة إلهام شاهين على تقديم عمل مسرحي ضمن فعاليات موسم الرياض، تعود من خلاله إلى المسرح بعد غياب طويل.