المودل روز تكشف عن حدودها في ارتداء الأزياء

قالت عارضة الأزياء السعودية المعروفة بلقب "مودل روز"، إنها تضع لنفسها حدودًا في ارتداء ملابس المصممين الذين تعمل معهم، بينما يراها كثير من متابعيها جريئة في ارتداء أزياء تكشف الكثير من جسدها.

وأوضحت العارضة، التي كشفت أن اسمها الكامل هو روان عبدالله أبو زيد وتتواجد في دبي حاليًّا، أنها ترفض ارتداء ملابس السباحة (البكيني)، والملابس الداخلية (اللانجري) في عروض الأزياء التي تقدمها.

وتعرضت الشابة الثلاثينية، المقيمة في الولايات المتحدة، لكثير من الانتقادات في السنوات الماضية، بسبب عملها بمجال الأزياء وارتدائها لملابس مصممين غربيين.

وكررت مودل روز في لقائها مع الإعلامي علي عجمي، تمسكها برفض الزواج من أي عربي بعد تجربة زواج فاشلة انتهت بالطلاق الذي لا تزال نهايته معلقة في المحاكم الأمريكية.

كما أكدت مودل روز، التي تمتلك متابعة مليونية في مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، أنها سعودية الأصل والجنسية، وتخطط لزيارة بلادها هذا العام، ولن تتزوج إلا من يعتنق دينها.

وتعود أصول مودل روز إلى المدينة المنورة، لكنها عاشت حياتها في المنطقة الشرقية والرياض، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة العام 2013 برفقة زوجها الذي انتهت علاقتها به في المحاكم.

وتصنف مودل روز نفسها حاليًّا على أنها عارضة أزياء عالمية، لكنها ماضية نحو المزيد من الشهرة والنجاح في مجال الأزياء، ودخول قطاع الأعمال، لافتة إلى أنها ستبقى حاليًّا في الولايات المتحدة حيث تقيم.

وخلال اللقاء الأحدث لمودل روز، بكت عند حديثها عن الخيانة والغدر وعند ذكر والدها الذي توفي دون أن تراه على الرغم من علاقتها الوثيقة بأسرتها التي لا تزال تعيش في السعودية.