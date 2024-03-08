فنانة تشكيلية سعودية موهوبة تُفاجأ بطلب جماعي كبير على لوحاتها

فوجئت فنانة تشكيلية سعودية موهوبة، بطلب كبير على لوحاتها الفنية، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو تطلب فيه الدعم من مواطنيها، حيث تنافس مشاهير وإعلاميون ونخب ثقافية في المملكة على شراء اللوحات.

ونشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو على حسابه في "إكس"، للشابة الموهوبة، فجر اليوم الجمعة، برفقة مجموعة من لوحاتها، وبينها لوحة لساعة رملية تحمل إشارة لسرعة مرور الأيام وحياة البشر.

وسرعان ما تلقت ابتسام أول طلب شراء، حيث عرض فيصل العبد الكريم، وهو ناشط بارز في مجال حماية المستهلك، شراء جميع اللوحات التي ظهرت في الفيديو، وبينها لوحة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس.

وقال المشتري السعودي العبدالكريم، إنه سيعلق اللوحات في منزل يستخدمه وأصدقاؤه، وبينهم مقدم البرامج في قناة "إم بي سي" حمود الفايز، لأجل اللقاء، فيما يُعرف في السعودية باسم "استراحة".