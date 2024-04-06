كتاب مرصّع غلافه بألف ماسة مطروح للبيع

طُرحت للبيع لقاء 1,5 مليون دولار نسخة فريدة من كتاب "بريكفست آت تيفانيز" بغلاف مرصّع بألف ماسة، للكاتب الأميركي ترومان كابوته الذي ولد قبل قرن وتوفي سنة 1984.

وغلاف الكتاب مصنوع من الجلد ومغطى بـ1035 ماسة وحجر ياقوت واحد، وهو النسخة الوحيدة من رواية "بريكفست آت تيفانيز" (1958) التي تحمل توقيع كاتبه.

ووفق وكالة "فرانس برس"، الكتاب الذي استغرق العمل على غلافه ثلاث سنوات مع "بنتلي أند سكينر" البريطانية المتخصصة في المجوهرات وكان مخصصاً لشركة "لوكس مانتيس" الأميركية المتخصصة في بيع الكتب النادرة والفاخرة، معروض حتى الأحد داخل قفص في المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك.