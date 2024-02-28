وزارة كويتية تلجأ لقبول التبرعات بهدف الحصول على مبنى مؤثث

حصلت وزارة كويتية على موافقة رسمية لقبول تبرع تقدمت به إحدى الشركات، الثلاثاء، بهدف الحصول على مبنى مؤثث لأحد مرافقها في البلاد؛ ما عرضها لبعض الانتقادات.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية بقبول التبرع الذي تقدمت به إحدى المؤسسات المالية فيما يبدو أنه ضمن الدور الاجتماعي لتلك المؤسسة الخاصة.

وقال بيان رسمي عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الدوري، يوم الثلاثاء، إن المجلس وافق "على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول التبرع المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي لتصميم وبناء وتأثيث وتوفير الأجهزة لأحد مرافق وزارة الداخلية".

ولم يكشف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن طبيعة المبنى، لكنها قالت إن المجلس عبَّر "عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز".

ووجد تلقي وزارة حكومية للتبرعات، بعض الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره البعض ضمن الدور الاجتماعي الذي يتوجب على المؤسسات الخاصة أن تقوم به في الدولة التي تعمل فيها.

وبيت التمويل الكويتي، هو مؤسسة مصرفية إسلامية، تأسس في دولة الكويت في عام 1977.

وتحتاج الوزارات لموافقة مجلس الوزراء على التبرعات والمبادرات التي تعرضها الشركات والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال على مؤسسات الحكومة، مثل: التشجير، وتقديم الأجهزة الطبية، وغيرهما من المشاريع والمساعدات.